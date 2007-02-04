دهه فجر امسال 99 پروژه مخابراتی در استان زنجان افتتاح می شود

یوسف شکوری درگفتگو با خبرنگار مهر درزنجان افزود : ازتعداد 99 پروژه قابل افتتاح ، 46 پروژه در شهرستان زنجان ، 10 پروژه در شهرستان ابهر ، 14 پروژه در شهرستان خدابنده ، 9 پروژه در شهرستان ایجرود ، 8 پروژه در شهرستان طارم ، 6 پروژه در شهرستان خرمدره ، 6 پروژه در شهرستان ماهنشان با اعتباری بالغ بر 82 میلیون 355هزارریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت :نصب و راه اندازی 34 ایستگاه BTS تلفن همراه ایجاد و 5 مرکز تلفن منازل روستایی ، راه اندازی سایت WLL ، تاسیس مرکز تلفن ثابت ( کافوی نوری ) سوئیچ دیتا و راه اندازی 8 دفتر مخابراتی WLL در کنار 2 دفتر مخابراتی (MOR ) ، مجموعه پروژه های قابل افتتاح شهرستان زنجان را تشکیل می دهند.

شکوری با عنوان این مطلب که در شهرستان ابهر نیز 9 مرکزBTS تلفن همراه و یک دفتر مخابراتی راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد : برای شهرستان خدابنده هم راه اندازی یک ایستگاه WLL و 2 ایستگاه BTS ، 3 سوئیچ دیتا ، 3 مرکز تلفن بی سیم روستایی و 5 دفتر ICT روستایی در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان افزود: در شهرستان ایجرود نیز از 9 پروژه قابل افتتاح ، 5 طرح مربوط به تاسیس دفاتر ICT روستایی ، ایجاد یک مرکز سوئیچ دیتا ، نصب و راه اندازی یک سایت BTS ، ایجاد یک مرکز تلفن بی سیم روستایی بوده است.

وی تصریح کرد: درشهرستان‌های خرمدره و ماهنشان نیز 12 پروژه در نظر گرفته شده که سهم هر کدام از شهرستان‌ها 6 طرح می باشد که در شهرستان خرمدره 4 سایت BTS در کنار دو مرکز تلفن منازل روستایی نصب و راه اندازی می شود.

شکوری گفت : در شهرستان ماهنشان هم از 6 پروژه قابل افتتاح در دهه فجر امسال ، تاسیس 3 مرکز تلفن ثابت ( کافو نوری ) ، دو مرکز تلفن منازل روستایی و جایگزینی مرکز تلفن ثابت ، نصب یک دستگاه سوئیچ دیتا و راه اندازی 6 تلفن منازل روستایی ، مجموع 99 پروژه ی مخابراتی قابل افتتاح استان نجان طی دهه فجر را تشکیل می دهد .