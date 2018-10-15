هیچ فراکسیونی در مجلس برای برون رفت از شرایط اقتصادی برنامه نداد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شفافیت از جمله مسائل اساسی توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اهمیت آن تا حدی است، که بدون شفافیت هیچگونه توسعه، کارآمدی و مبارزه با فساد پذیرفته نیست و هرکس که کاری را با اختیار انجام می دهد، باید در قبال آن کار مسئولیت پذیر باشد.

مدتی است، که بحث شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، هم موافقان و هم مخالفان شفافیت آراء نمایندگان برای خود دلایلی دارند، برای بررسی دقیق تر این موضوع با « محمد محمودی شاه نشین» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس به گفتگو نشستیم، که حاصل این گفتگو در ادامه می آید:

* چرا چهارشنبه ۱۴ شهریور، برخلاف امضا جمع آوری شده که طرح شفافیت آراء نمایندگان قریب به ۱۶۰ رای جمع آوری کرد، در خصوص یک فوریت این طرح ۱۰۸ نفر با یک فوریت این طرح مخالف بوده و ۵ نفر رای ممتنع دادند؟

همه ما با شفافیت موافقیم، بحث در خصوص زمان، نحوه و مکانیزم اجرای این طرح است.

واقعیت این است، که نگرانی ها از سوء استفاده ها، تفکرات عوام فریبی و افکار پوپولیستی که امروز در کشور ما به شدت رونق پیدا کرده و بسیاری از رفتارها، نگاه ها و رویکردهای ما که سطحی شده است و برای من سوال است، که چرا این دوره و هم زمان با طرح برخی از مسائل سیاسی در کشور طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است.

خود این امر، شبهه ای در دل یک نماینده ایجاد می کند، که نتواند، نظر و فکر خود را تسری دهد و در واقع یک ابزاری به نام شفاف سازی پیدا کردیم، که مخالفین را سر جای خود بنشانیم و در پی اهداف سیاسی خود باشیم، شفافیت در این است، که تمام رفتار من به عنوان نماینده در مجلس در دید و نظر مردم قرار بگیرد.

* شما در یک جمله موافق طرح شفافیت هستید و یا مخالف آن؟

من موافق شفاف سازی آراء نمایندگان هستم، اما باید از مجلس دفاع کنیم، نمایندگان مجلس از دل مردم آمدند، این طرح یک پیام ارزشی است و می تواند، اعتماد مردم را به مجلس جلب کند.

ما اگر می گوییم، یک چیزی خوب است، برای همه جا خوب باشد، نه این که برخی از موارد خوب و برخی بد باشد.

اصلی ترین جزء مجلس نمایندگان مجلس هستند، امروز شرایط طوری است، که مجلس که باید تمام انرژی و فکر و ذکر خود را برای حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و دیگر مشکلات مردم بگذارد و برای رفع تحریم ها طرحی بیندازد.

* به نظر شما چه زیرساخت هایی به عنوان مقدمه برای طرح شفافیت آراء نمایندگان باید فراهم شود؟

یک مواردی که در کشور ما از پایه و اساس باید شروع شود، تفکر حزبی است، تا زمانی که احزاب در کشور ما شکل نگیرند، پاسخ گویی به مردم بر عهده ما قرار می گیرد و مردم آن چه می بینند، می شنوند و تجزیه و تحلیل می کنند، را مطالبه می کنند، اما از احزابی که شب های انتخابات یک شبه تشکیل شده اند، در آن زمان خبری نیست.

ما باید در کشور به سوی احزاب دارای شناسنامه و دارای مرام نامه برویم، کدام فراکسیون مجلس آمد و برنامه برون رفت از شرایط اقتصادی را داد، این فراکسیون ها تنها زمانی فعال می شوند، که قرار است، رییس مجلس را انتخاب کنند.

در ترکیه احزابی وجود دارد، که موارد در حزب رفته و مورد بحث و چالش قرار می گیرد و رای گیری درون حزبی مخفی است و نظر حزب شفاف می شود، من موافق شفافیت هستم، زمانی که وارد مجلس می شوم، باید تمام مردم اموال ما را بدانند و زمانی که از مجلس می روم، نیز باید مردم میزان اموال بنده را بدانند.