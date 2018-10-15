یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمامی اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای استقبال و پذیرایی از زائران خارجی پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) در این شهرستان مرزنشین انجام شده و ستاد استقبال و اسکان خدمات خود را به زائران ارائه می دهد.

رنجکش افزود: برای انجام خدمات مرتبط با حضور زائران خارجی اربعین حسینی در آستارا که عموما از کشور جمهوری آذربایجان هستند، همزمان با فعالیت ستاد اربعین استانی، هفت کمیته در شهرستان آستارا تشکیل شده و همه فعالیت‌ها نیز عموما توسط نیروهای مردمی و با ساماندهی و پشتیبانی کمیته ها اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۲ هزار زائر از مرز زمینی آستارا وارد جمهوری اسلامی ایران شوند، گفت: پارسال در این ایام حدود ۹ هزار زائر وارد آستارا شد.

فرماندار آستارا برگزاری نمایشگاه در کنار ستاد پذیرایی، اسکان و ارائه خدمات گذر مرزی و پزشکی، چاپ بروشور از برنامه ها، آداب زیارت و معرفی جاذبه های گردشگری مذهبی و طبیعی استان گیلان و آستارا واقع در مسیر راه تردد زائران را از مهمترین اقدامات پیش بینی شده در مرز آستارا عنوان کرد و از مسئولان استانی خواست تا نسبت به پشتیبانی‌های لازم اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری پیاده‌روی جهانی اربعین حسینی در ابعاد مختلف از برگزاری نخستین همایش هم اندیشی بررسی فرصت ها و چالش های حضور زائران خارجی اربعین حسینی در آستارا خبر داد و افزود: این همایش روز سه شنبه با حضور اساتید دانشگاه و شخصیت های اجرایی و فعالان ستاد اربعین استان و کشور برگزار می شود.