محتوای کتب درسی فرهنگ کتابخوانی را بین دانش آموزان ترویج می کند

بهجت تربتی نژاد شامگاه یکشنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدن این میزان استقبال از نمایشگاه برای من هیجان انگیز بود.

وی افزود: ابتدا تصور می کردم که غرفه های کمک درسی شلوغ و پرطرفدار باشد اما ازدحام جمعیت در غرفه های دیگر هم وجود داشت.

تربتی نژاد ادامه داد: به نظر می رسد که فرهنگ کتابخوانی در کشور رو به رشد بوده و خرید کتاب برای مردم یک فرهنگ شده باشد و این جای خوشحالی دارد.

وی بیان کرد: باید محتوای کتاب های هم جذابیت لازم را برای خواننده داشته باشد تا مورد استقبال خانواده ها قرار گیرد.

تربتی نژاد گفت: کتاب قطعاً و حتماً نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ جامعه دارد و می تواند در همه زمینه ها به ما کمک کند تا جامعه پیشرفته تری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: البته کار فرهنگی نیاز به صرف زمان دارد و امکانات و بسته های تشویقی می خواهد که این نمایشگاه گوشه ای از آن است.

تربتی نژاد اظهار کرد: آموزش و پرورش در محتوای کتب درسی مبحث «کتابخوانی» را دارد، یعنی بخشی از کتاب به این مفهوم اختصاص یافته تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان ایجاد شود.

وی تأکید کرد: دو ساعت آموزشی را برای پایه چهارم تا نهم خالی کردیم تا مدیر مدرسه برای آن برنامه ریزی کند و این قسمت هم می تواند به تقویت فرهنگ کتابخوانی اختصاص یابد.