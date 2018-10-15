۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۴:۵۰

بیانیه جنبش انصارالله در سالروز انقلاب ضد انگلیسی مردم یمن

دفتر سیاسی جنبش انصارالله با انتشار بیانیه ای به مناسبت سالروز نجات یمن از استعمار انگلیس اعلام کرد: متجاوزان به یمن باید از انقلاب مردم علیه استعمار انگلیس عبرت بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن ضمن انتشار بیانیه ای به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر علیه اشغالگری انگلیس اعلام کرد: به فداکاری های آزادگان یمنی در راه رهایی از استعمار منفور انگلیس افتخار می کنیم.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن یکشنبه شب در این بیانیه اعلام کرد: متجاوزان به یمن باید از انقلاب مردم علیه استعمار انگلیس عبرت بگیرند.

در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: اگر مهاجمان امروز به عواملی که باعث انفجار انقلاب اکتبر شد مراجعه می کردند، می فهمیدند که آنها امروز با دست خودشان در مسیر نابودیشان گام بر می دارند و عبرت می گرفتند و از سیاست های استعماریشان صرف نظر می کردند و این جنایت ها را علیه مردم یمن مرتکب نمی شدند.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین از همه احزاب و گروه های یمنی در سراسر این کشور دعوت کرد تا با همبستگی و تشکیل یک جبهه ملی قدرتمند برای مقابله و بیرون راندن اشغالگران تلاش کنند.

این بیانیه همچنین از همه مردم، گروه ها و احزاب یمنی خواسته است تا برای تشکیل یک کشور مستقل و نیرومند که تامین کننده منافع همه مردم یمن از جمله حفظ تمامیت ارضی و استقلال است، تلاش کنند.

«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی انصارالله یمن نیز پیش از این در سخنان خود به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۶۳ علیه استعمار انگلیس تاکید کرد: ما برای تحقق صلح عادلانه و فراگیر آماده ایم و از گروه های یمنی می خواهیم تا به سمت یک آشتی ملی حرکت کنند.

