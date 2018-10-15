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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۷:۳۲

تحولات یمن؛

تسلط یمنی‌ها بر پایگاه سعودی در نجران/ هلاکت عناصر مزدور در الجوف

تسلط یمنی‌ها بر پایگاه سعودی در نجران/ هلاکت عناصر مزدور در الجوف

ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیات هایی در جبهه های مختلف نبرد موفق شدند ضربات مهلکی بر پیکره سعودیها و مزدوران آنها وارد آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عملیات های نیروهای یمنی علیه سعودیها و مزدوران آنها در نقاط مختلف ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند طی عملیاتی در نجران بر پایگاه سعودی المستحدث مسلط شوند.

نیروهای یمنی در جریان این عملیات شماری از متجاوزان سعودی را به قتل رسانده و  تعدادی دیگر را نیز زخمی کردند.

این در حالی است که در صحرای میدی نیز نیروهای یمنی خسارت های زیادی بر پیکره مزدوران وارد آوردند. 

در همین حال، انفجار یک بمب کنارجاده ای در مسیر خودروی حامل مزدوران سعودی در الجوف به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار تَن دیگر انجامید.

کد مطلب 4430399

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