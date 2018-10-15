سازمان ملل خواستار محاکمه عاملان شهادت بانوی ۴۵ ساله فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست در به شهادت رساندن یک بانوی فلسطینی در کرانه باختری، خواستار محاکمه عاملان این جنایت شد.

بر اساس این گزارش، «نیکولای ملادینوف» فرستاده صلح ویژه سازمان ملل در منطقه تصریح کرد: من این حمله را که منجر به شهادت یک بانوی فلسطینی به نام عائشه ربی (۴۵ ساله) مادر ۸ کودک و زخمی شدن شوهر وی در اثر سنگ پراکنی افرادی شد که گفته می‌شود اسرائیلی هستند، محکوم می‌کنم.

ملادینوف با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تحویل عاملان این جنایت به دادگاه تاکید کرد و نسبت به این مساله هشدار داد که این حملات جز باعث تشویق به شکل‌گیری موج جدیدی از خشونت‌ها که به نوبه خود زمینه‌ساز تضعیف امکان تحقق صلح میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی می‌شود، نخواهد شد.

عایشه ربی بانوی فلسطینی چند روز پیش در اثر حمله و سنگ پراکنی شهرک‌نشینان صهیونیست به سمت خودروی وی و شوهرش که دو فرزندشان هم کنار آنها حضور داشتند، به شهادت رسید و شوهرش یعقوب رابی (۵۲ ساله) هم به شدت زخمی شد.