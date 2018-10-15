  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۷:۳۷

سازمان ملل خواستار محاکمه عاملان شهادت بانوی ۴۵ ساله فلسطینی شد

سازمان ملل خواستار محاکمه عاملان شهادت بانوی ۴۵ ساله فلسطینی شد

سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست در به شهادت رساندن یک بانوی فلسطینی در کرانه باختری، خواستار محاکمه عاملان این جنایت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست در به شهادت رساندن یک بانوی فلسطینی در کرانه باختری، خواستار محاکمه عاملان این جنایت شد.

بر اساس این گزارش، «نیکولای ملادینوف» فرستاده صلح ویژه سازمان ملل در منطقه تصریح کرد: من این حمله را که منجر به شهادت یک بانوی فلسطینی به نام عائشه ربی (۴۵ ساله) مادر ۸ کودک و زخمی شدن شوهر وی در اثر سنگ پراکنی افرادی شد که گفته می‌شود اسرائیلی هستند، محکوم می‌کنم.

ملادینوف با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تحویل عاملان این جنایت به دادگاه تاکید کرد و نسبت به این مساله هشدار داد که این حملات جز باعث تشویق به شکل‌گیری موج جدیدی از خشونت‌ها که به نوبه خود زمینه‌ساز تضعیف امکان تحقق صلح میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی می‌شود، نخواهد شد.

عایشه ربی بانوی فلسطینی چند روز پیش در اثر حمله و سنگ پراکنی شهرک‌نشینان صهیونیست به سمت خودروی وی و شوهرش که دو فرزندشان هم کنار آنها حضور داشتند، به شهادت رسید و شوهرش یعقوب رابی (۵۲ ساله) هم به شدت زخمی شد.

کد مطلب 4430403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها