رشد 25 درصدی مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر اکبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به کمک نرم افزار علم سنجی به طور دقیق می توان آمار هر روزه ثبت مقالات در دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی کرد.

وی یاد آور شد: بر اساس آخرین اطلاعات این نرم افزار، در سال 1384 دانشگاه علوم پزشکی تهران یک هزار و 571 مقاله داخلی و خارجی داشته است که این امر نشان دهنده این موضوع است که به طور متوسط هر عضو هیئت علمی 1.3 مقاله تولید کرده است این در حالی است که سرانه تولید مقاله در کشور 0.4 تا 0.5 مقاله است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: از این میان مقالات دانشگاه، 550 مقاله در Medline و ISI نمایه شده است.

وی با اشاره به رشد نمایه شدن مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجلات بین المللی با رده های مختلف گفت: چاپ مقاله در مجلات رده اول از جمله Medline و ISI از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه 86 درصد رشد داشته است.

فتوحی افزود: همچنین در دیگر پایگاه های معتبر بین المللی به ترتیب چاپ مقالات 123 درصد و 148 درصد رشد داشته است. در عین حال چاپ مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سایت های بدون نمایه و ایندکس 60 درصد کاهش داشته است .

وی اظهار داشت: این امر نشان دهنده سوق یافتن چاپ مقالات در نمایه های معتبرتر است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران دلیل عمده رشد انفجاری پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران را تصمیم مدیریت دانشگاه مبنی بر سرمایه گذاری در پژوهش، سابقه طولانی و پتانسیل ذاتی دانشگاه و مکانیزم های مدیریتی برای تزریق بودجه دانست.