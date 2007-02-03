فعالیت هسته ای ایران بدون هیچ گونه خطر زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی قبل در حاشیه بازدید سفرای تروئیکای عدم تعهد و گروه 77 از تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به استانداردهای مختلفی که برای ایمنی فعالیت های هسته ای ایران و بخصوص فعالیت های تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان در نظر گرفته شده، گفت: نهایت همکاریهای ایمنی با آژانس صورت گرفته و نصب دو دوربین در مبادی نهایی محصول کارخانه فرآوری اورانیوم از جمله این اقدامات است.

سلطانیه تولید گاز UF6 را مهمترین بخش فعالیت های این تاسیسات برشمرد و وجود 2 دستگاه دوربین آژانس در این مکان را نمونه نهایت همکاری ایران و این نهاد بین المللی دانست.

سفیر کشورمان در آژانس تا دقایقی دیگر به سئوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.