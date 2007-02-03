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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۲۹

سلطانیه در جمع خبرنگاران :

فعالیت هسته ای ایران بدون هیچ گونه خطر زیست محیطی است

فعالیت هسته ای ایران بدون هیچ گونه خطر زیست محیطی است

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز و بدون هیچ گونه خطر زیست محیطی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی قبل در حاشیه بازدید سفرای تروئیکای عدم تعهد و گروه 77 از تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به استانداردهای مختلفی که برای ایمنی فعالیت های هسته ای ایران و بخصوص فعالیت های تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان در نظر گرفته شده، گفت: نهایت همکاریهای ایمنی با آژانس صورت گرفته و نصب دو دوربین در مبادی نهایی  محصول کارخانه فرآوری اورانیوم از جمله این اقدامات است.

سلطانیه تولید گاز UF6  را مهمترین بخش فعالیت های این تاسیسات برشمرد و وجود 2 دستگاه دوربین آژانس در این مکان را نمونه نهایت همکاری ایران و این نهاد بین المللی دانست.

سفیر کشورمان در آژانس تا دقایقی دیگر به سئوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

کد مطلب 443042

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