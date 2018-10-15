جانبداری امارات و اتحادیه عرب از عربستان در پرونده خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات در سخنان جانبدارانه خود از عربستان در زمینه قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار و منتقد سعودی اعلام کرد که کشورش در کنار ریاض در برابر هر تهدیدی می ایستد.

یک منبع مسئول در دبیر خانه کل اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که این اتحادیه تهدیدات مربوط به تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی را رد می کند.

وی در ادامه افزود: در خصوص مسأله جمال خاشقجی باید بگویم که عربستان آشکارا بر همکاری خود با تحقیقات صورت گرفته در این خصوص تاکید کرده است و بنابراین نباید این کشور را تهدید کرد!

تنها یک روز پس از سخنان تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفت: در صورت تایید دستور قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی از سوی حاکمیت عربستان، آمریکا دولت ریاض را به سختی مجازات خواهد کرد، عربستان هر گونه «تهدید» در خصوص برقراری تحریم اقتصادی یا فشار سیاسی علیه خود را رد کرد.

دولت عربستان در بیانیه‌ای هشدار داد که این کشور به هر اقدامی از این دست و یا از راه «اتهامات ساختگی»، «واکنشی شدیدتر نشان خواهد داد».