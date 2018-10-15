تصادف تراکتور و مینی بوس در هویزه ۶ مجروح داشت

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در شهر هویزه و منطقه گلزار شهدا یک دستگاه تراکتور با مینی بوس شرکت نفت برخورد کرد.
وی با اشاره به فوتی نداشتن این سانحه رانندگی افزود: در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند.
مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان از علت وقوع این سانحه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مینی بوس حامل کارگران شرکت نفت بوده که از مسیر هویزه به گلزار شهداءهویزه در تردد بود.
رفیعی در پایان خبر داد: مصدومان با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و آمبولانس به بیمارستان گلستان اهواز انتقال داده شدند.
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