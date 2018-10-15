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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۱

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان:

تصادف تراکتور و مینی بوس در هویزه ۶ مجروح داشت

تصادف تراکتور و مینی بوس در هویزه ۶ مجروح داشت

اهواز - مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان از تصادف تراکتور با مینی بوس شرکت نفت در هویزه خبر داد.

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در شهر هویزه و منطقه گلزار شهدا یک دستگاه تراکتور با مینی بوس شرکت نفت برخورد کرد.

وی با اشاره به فوتی نداشتن این سانحه رانندگی افزود: در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان از علت وقوع این سانحه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مینی بوس حامل کارگران شرکت نفت بوده که از مسیر هویزه به گلزار شهداءهویزه در تردد بود.

رفیعی در پایان خبر داد: مصدومان با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و آمبولانس به بیمارستان گلستان اهواز انتقال داده شدند.

کد مطلب 4430439

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