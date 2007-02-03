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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۰۱

انفجار در منطقه الصدریه بغداد 95 کشته و 200 زخمی برجا گذاشت

انفجار در منطقه الصدریه بغداد 95 کشته و 200 زخمی برجا گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که براثر انفجار در منطقه الصدریه در مرکز بغداد 95 عراقی کشته و 200 نفر دیگر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، منابع پلیس عراق گفتند که یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده عصر امروز در منطقه الصدریه در مرکز بغداد منفجر شد که درجریان آن دستکم 95 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند.

برپایه این گزارش، این کامیون بمب گذاری شده در داخل یک بازارمیوه فروشی در منطقه الصدریه پارک شده بود و همه قربانیان غیرنظامی هستند و خودروهای آمبولانس مجروحان را به بیمارستانهای نزدیک ازجمله الکندی منتقل کرده اند.

اکثریت مردم منطقه الصدریه درمرکز بغداد را شیعیان تشکیل می دهند و شماری از طوایف دیگر نیز در این منطقه سکونت دارند.

 

کد مطلب 443044

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