طرح آمارگیری در ۱۲۲ روستای استان سمنان آغاز شد

علیرضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی در ۱۲۲ روستای استان سمنان آغازشده است، تأکید کرد: چهار هزار ۱۱۰ واحد مسکونی تحت پوشش آمارگیری ویژگی‌های مسکن روستایی که هر پنج سال یک‌بار و به مدت یک ماه اجرا می‌شود، قرار دارند.

وی بابیان اینکه طرح آمارگیری از مسکن روستایی گامی مؤثر برای افزایش بهبود وضعیت مسکن روستایی است، افزود: شناخت ویژگی‌های واحد مسکونی روستایی، ویژگی‌های عمومی روستا، شناخت و تغییرات ایجادشده در واحدهای مسکونی روستایی برحسب فضاهای زیستی و معیشتی، تعیین ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستا از اهداف این طرح آمارگیری است.

ضرورت همکاری مردم و مسئولان محلی

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه بررسی نوع سازه، جنس و مصالح، عمر ساختمان و معیشت خانوارها از دیگر اهداف اجرایی طرح سرشماری است، گفت: همکاری مردم و مسئولان محلی روستاها یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرا درست این طرح است.

فلاحی افزود: با مشارکت روستائیان و جمع‌آوری اطلاعات دقیق و صحیح در این طرح می‌توان در تهیه و اجرای طرح‌های جامع بهسازی مسکن، توسعه اصولی و پایدار روستاها و برنامه‌ریزی‌ها هدفمند و مؤثر عمل کرد.

وی بیان کرد: اصحاب رسانه نقش مهمی در راستای اطلاع‌رسانی این موضوع و جذب حداکثری اهالی روستا دارند و می‌توانند قدم‌های مؤثری در اجرای هر چه بهتر این طرح در سطح استان داشته باشند.