خطر دوری از اهداف واقعی سند بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر رسول دیناروند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: تخصیص نیافتن بودجه مناسب موجب کندی فعالیت های اجرایی سند می شود و برنامه ها با سرعتی که مورد نیاز است پیش نمی رود.

وی افزود: سند توسعه بیوتکنولوژی پزشکی یک برنامه 10 ساله است اما با شیوه فعلی تخصیص بودجه نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

مسئول ستاد توسعه فناوری های نوین وزارت بهداشت در تشریح اهداف این سند توسعه ای گفت: از اهداف سند بیوتکنولوژی پزشکی می توان به قرار گرفتن در میان 15 کشور اول در حوزه نانو در جهان، داشتن محصول نانو در حیطه های مختلف پزشکی و دارویی در بازار جهان و قرار گرفتن در موقعیت سرآمد کشورهای منطقه اشاره کرد.

وی یاد آور شد: ما امیدواریم که به بخش زیادی از این اهداف برسیم اما اگر بخواهیم به طور واقعی به این اهداف دست پیدا می کنیم بدون بودجه کافی امکانپذیر نخواهد بود.