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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

در آستانه حضور در رقابتهای جهانی؛

تشریح آخرین قوانین و مقررات داوری برای آزادکاران تیم ملی

تشریح آخرین قوانین و مقررات داوری برای آزادکاران تیم ملی

آخرین قوانین و مقررات داوری کشتی توسط «محمدابراهیم امامی» داور المپیکی ایران برای اعضای تیم ملی کشتی آزاد تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی و داور المپیکی کشورمان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد، آخرین قوانین و مقررات داوری را به صورت تئوری، عملی و با نمایش فیلم  برای ملی پوشان و کادر فنی اعزامی به مسابقات جهانی مجارستان تشریح کرد.

در این کلینیک تخصصی داوری،  مسائلی مانند هُل دادن غیرقانونی (پوش کردن)، جرایم کم کاری، فرار از فن، فرار از تشک، چگونگی استفاده از منطقه زون توسط کشتی گیران برای اجرای فنون و کسب امتیاز، طریقه صحیح نشستن و شروع مجدد کشتی در حالت خاک اجباری با شیوه جدید تشریح شد.

در پایان نیز با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ  نقاط مبهم قوانین جدید داوری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۸ تا ۳۰ مهرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

کد مطلب 4430489

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