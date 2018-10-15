پختن پیتزا در ۲ دقیقه با اجاق گاز هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت تجاری به نام Breville یک اجاق کوچک و قابل حمل خانگی برای طبخ اختصاصی پیتزا عرضه کرده که به علت شیوه خاص قرارگیری المنت های گرماساز می تواند پیتزایی با کیفیت را برای علاقمندان به ارمغان آورد.

این اجاق کوچک که Pizzaiolo نام دارد، از یک سیستم هوشمند به نام Element IQ که متشکل از تعدادی حسگر است، به منظور هدایت گرما به بخش هایی از پیتزا که نیاز بیشتری به گرم شدن دارند، استفاده می کند.

دو سیم پیچ گرماساز بزرگ در بالا و پایین این اجاق کوچک، وظیفه تولید گرما را در داخل آن بر عهده دارند و الگوریتم طراحی شده برای Element IQ هدایت درست و هوشمندانه گرما را ممکن می کند.

حداکثر دمای این اجاق به ۳۹۸ درجه سانتیگراد می رسد و لذا طبخ پیتزا در ظرف حداکثر دو دقیقه ممکن است. همچنین افراد بر مبنای ذائقه خود می توانند میزان پخت مواد موجود در پیتزا را مشخص کنند که از پخت کامل تا پخت اندک و سطحی در نوسان است. قیمت این دستگاه با ابعاد ۴۷ در ۴۶ در ۲۷ سانتیمتر ۸۰۰ دلار است.