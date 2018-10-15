به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری در جلسه طرح توسعه باغات دیم استان کردستان اظهارداشت: به دلیل شرایط اقلیمی در استان ۹۵ درصداز باغات احداث شده به انگور دیم اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ که آغاز اجرای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار ۱۲۰ هکتار باغ به صورت دیم اجرا شد، افزود: در سال ۹۵ نیز براساس پیگیری های مسرانه برای توسعه باغات ۵۵۰ هکتار باغ دیم که عمدتا باغ انگور دیمی بود اجرا و به تحقق نهایی رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: برای اجرای طرح توسعه باغات دیم دولت با تهیه نهال رایگان باغداران را در راستای احداث وتوسعه باغات یار داده و این روند کماکان ادامه دارد.

جعفری یادآور شد: در سال ۹۶ اهمیت به توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، توسعه باغات دیم در سطح ۷۱۱ هکتار اجرا و در مقایسه با سال ۹۴ که آغاز این طرح بود با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بودیم.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: ۹۵ درصد از محصولات باغات احداث شده انگور دیم و پنج درصد دیگر گل محمدی و بادام است.