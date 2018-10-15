  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۹

۱۸ رشته یونیورسیاد دانشجویان جهان مشخص شد

۱۸ رشته یونیورسیاد دانشجویان جهان مشخص شد

۱۸ رشته بازی‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ، سی‌امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان تابستان سال آینده در ۱۸ رشته شامل ورزشی ۱۵ رشته دائمی دو و میدانی، بسکتبال، شمشیر بازی، فوتبال، ژیمناستیک هنری، جودو، شنا، تکواندو ،واترپلو، تنیس روی میز، والیبال، تنیس، شیرجه و ژیمناستیک ریتمیک ، تیر اندازی باکمان و ۳ رشته انتخابی راگبی (۷ نفره) ، قایقرانی (بادبانی) و تیراندازی برگزار می شود.

رشته تیراندازی با کمان از این دوره به عنوان رشته ثابت به رشته های یونیورسیاد اضافه شده است.

همچنین طبق قوانین و مقررات فدراسیون جهانی دانشجویان فیزو افرادی که مدعی حضور در مسابقات دانشجویان جهان می باشند باید سن آنان زیر ۲۵ سال  ( ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ به بعد ) باشد.

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می شود.

کد مطلب 4430501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه