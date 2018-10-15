۱۸ رشته یونیورسیاد دانشجویان جهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ، سی‌امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان تابستان سال آینده در ۱۸ رشته شامل ورزشی ۱۵ رشته دائمی دو و میدانی، بسکتبال، شمشیر بازی، فوتبال، ژیمناستیک هنری، جودو، شنا، تکواندو ،واترپلو، تنیس روی میز، والیبال، تنیس، شیرجه و ژیمناستیک ریتمیک ، تیر اندازی باکمان و ۳ رشته انتخابی راگبی (۷ نفره) ، قایقرانی (بادبانی) و تیراندازی برگزار می شود.

رشته تیراندازی با کمان از این دوره به عنوان رشته ثابت به رشته های یونیورسیاد اضافه شده است.

همچنین طبق قوانین و مقررات فدراسیون جهانی دانشجویان فیزو افرادی که مدعی حضور در مسابقات دانشجویان جهان می باشند باید سن آنان زیر ۲۵ سال ( ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ به بعد ) باشد.



سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می شود.