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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۰

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب خبر داد:

آموزش دانش آموزان اصفهانی برای شرکت در المپیاد نجوم

آموزش دانش آموزان اصفهانی برای شرکت در المپیاد نجوم

اصفهان - مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب گفت: سه دوره کلاس آموزشی برای آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در المپیاد نجوم برگزار خواهیم کرد.

مهدی اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش آشنایی با المپیاد نجوم برای دانش آموزان دبیرستانی روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه در مرکز نجوم ادیب استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش، دانش آموزان و خانواده هایشان را با المپیاد نجوم آشنا خواهیم کرد و آموزش هایی در زمینه نجوم کروی، مکانیک منظومه شمسی، کیهان شناسی و نجوم رصدی خواهیم داد.

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب در ارتباط با نحوه برگزاری کلاس ها گفت:‌ دوره سه ماه و ۳۵ جلسه ای در قالب کلاس آموزشی برای دانش آموزان خواهیم داشت.

وی افزود: شرکت کنندگان در المپیاد پس طی کردن مرحله اول و دوم اگر در مرحله کشوری مدال طلای المپیاد را کسب کنند از آزمون کنکور معاف شده و آزادی کامل در انتخاب رشته دانشگاهی خواهند داشت.

اسحاقی اظهار کرد:‌ المپیاد در بهمن ماه برگزار خواهد شد و آموزش هایی که در دوره های آموزشی مرکز نجوم به دانش آموزان ارائه می شود سبب می شود، علاوه بر اینکه دانش آموزان در المپیاد قوی عمل خواهند کرد، در زمینه تحصیلی نیز برای دانش آموزان قابل استفاده باشد.

کد مطلب 4430519

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