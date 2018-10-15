آغاز فعالیت شرکت عمران شهرهای جدید تیس و ایوانکی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به پایین بودن سطح سرانه‌های خدماتی در شهرهای جدید بیان کرد: ما باید برای ارتقای سطح خدمات در شهرهای جدید از منابع استانی استفاده کرده و باید در فرصت باقی مانده از سال ۹۷ از آن‌ها بهره‌مند شویم.

وی از آغاز فعالیت ۲ شرکت از زیرمجموعه‌های شرکت عمران شهرهای جدید در ۶ ماه دوم سال ۹۷ خبر داد و گفت: به زودی برنامه اجرایی در ۲ شرکت عمران شهرهای جدید تیس و ایوانکی را آغاز خواهیم کرد که در این راستا نیز برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جدی در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت عمران شهرهای جدید با وجود توقف اکثر پروژه‌های دستگاه‌های دولتی در سطح کشور به دلیل مشکلات مالی، اجازه توقف و تعطیلی پروژه‌های عمرانی خود در شهرهای جدید را نداده و توانست تا حد ممکن این طرح‌ها را سرپا نگه دارد.

این مقام مسئول با اشاره به نقش جدی مراکز محله در ارتقای شرایط زندگی در شهرهای جدید بیان کرد: ساخت و راه‌اندازی این مراکز محله نشان‌دهنده فعالیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز بوده و به بهبود فضای زندگی برای شهروندان این منطقه کمک می‌کند.

وی با تأکید براینکه دیگر قصد آغاز و ادامه پروژه‌ای را در چارچوب مسکن مهر در شهرهای جدید نداریم گفت: سعی داریم پروژه‌های فاقد متقاضی را نیز از این چارچوب خارج کرده و در قالبی دیگر به متقاضیان عرضه کنیم.

طاهرخانی با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت عمران شهرهای جدید در ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی مشارکتی در شهرهای جدید بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی از این پروژه‌ها آغاز و تعدادی دیگر در دست برنامه‌ریزی است که به عنوان اولویت‌دارترین برنامه شرکت در ۶ ماهه دوم سال جاری در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کمک به فعال‌سازی شهرهای جدید نوپا که فرایند توسعه آن‌ها مختل شده و به نحو مناسبی پیش نرفته است از برنامه‌های مهم ما در این مقطع زمانی است تا با کمک و همکاری همه شرکت‌ها راه‌حلی جهت تسریع این فرآیند پیدا کنیم.

طاهرخانی همچنین در نشست اخیر خود با مدیران عامل شهرهای جدید بیان کرده بود: خوشبختانه امروز شاهد وضعیت خوبی در سطح شهرهای جدید بوده و تا حد زیادی تغییر رویکرد در این مسیر را محقق ساخته‌ایم که عدم توقف پروژه‌های عمرانی با وجود تنگناهای مالی بسیار در این نواحی مهمترین آن به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه در این مدت همواره سعی کردیم تا ارتباط شهرها با شرکت مادر را حفظ و تمامی پروژه‌ها را به طور هماهنگ پیش ببریم گفت: ارتقای سطح دانش، امور فنی و ارتباط بین‌المللی در شهرهای جدید در این دوره همچنین یکی دیگر از اقدامات مهم ما به شمار می‌رود که در تمامی حوزه‌ها مورد توجه جدی قرار گرفت.

طاهرخانی با تأکید بر اینکه تمرکز بر شهرهای نیازمند از اهداف اصلی ما در نیمه دوم سال ۹۷ خواهد بود، گفت: باید در مدت زمان باقی مانده سیاست روبه رشدی را در همه ابعاد پیش روی این شهرها قرار داده و از مجموعه درآمدهای شرکت سیاست‌های هدف گذاری شده را محقق سازیم.