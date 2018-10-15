کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری علوم و تحقیقات تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، در اولین جلسه کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری واحد علوم و تحقیقات اعضای کارگروه در رابطه با فرآیند اجرایی کردن دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری به تبادل نظر پرداختند.

در این راستا کمیته تخصصی تشکیل شده است تا با برگزاری جلسات متعدد تخصصی، راهکارهای نهادینه کردن رویه صحیح و هماهنگ در سطح واحد علوم و تحقیقات را برای تصویب و اجرایی شدن در کارگروه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری این واحد ارائه کنند.

جلسات این کارگروه به صورت ماهانه به منظور تصویب برنامه‌های مربوطه تشکیل خواهد شد.