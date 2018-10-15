رفع محدودیت موکب ها در داخل شهرستان مهران خواسته مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعبدالله امینی امینی صبح دوشنبه در نشست با بزرگان ایلات و طوایف شهرستان مهران که فرماندار ، شهردار و فرمانده سپاه ناحیه مهران نیز حضور داشتند، رفع محدودیت موکب ها در سطح شهرستان خواسته و مطالبه عمومی مردم دانست.

در این نشست موکب داران و بزرگان ایلات مهران خواستار برپایی موکب در داخل شهر شدند و از مسئولان خواستند در این زمینه چاره اندیشی کنند.

نظام ملکشاهی فرماندار مهران گفت: بر اساس مصوبه ستاد اربعین کشور موکب ها به صورت تجمعی در ورودی شهر و از پل زائر تا پایانه جا نمایی می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه مهران نیز گفت: رفع محدودیت موکب ها در سطح شهرستان خواسته و مطالبه عمومی مردم،موکب داران و طوایف و ایلات است که مسئولین باید به آن اعتنا کنند.