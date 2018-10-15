لژیونر والیبال بانوان زیر بارِ بازی بدون حجاب نرفت و درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان با عقد قرار داد دو ساله به تیم کوچرن اسپور ترکیه پیوست. مائده برهانی و هم تیمی‌هایش (روز شنبه) در نخستین بازی لیگ دسته یک ترکیه به مصاف تیم TED کالج رفتند. این بازی با حواشی همراه شد و ناظر بازی در ابتدا مانع بازی برهانی با حجاب شد.

مائده برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات رخ داده در نخستین بازی در لیگ دسته یک ترکیه گفت: زمانیکه برای گرم کردن وارد سالن شدم ناظر بازی به مربی تیم اعلام کرد که با حجاب نمی‌توانم بازی کنم. مربی با سرپرست تیم تماس گرفت و موضوع را گزارش داد. مدیر عامل باشگاه نیز که در سالن حضور داشت با من صحبت کرد که بدون حجاب بازی کنم که من نپذیرفتم.

کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان در ادامه افزود: به مدیر عامل باشگاه گفتم در قرار داد من ذکر شده که با پوشش بازی می کنم و با پذیرش این معیار قرارداد را امضا کردم. سپس با فدراسیون ترکیه تماس گرفتند و همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و توانستم با حجاب بازی کنم.

لژیونر والیبال بانوان به ناظر بازی اشاره و خاطر نشان کرد: ناظر بازی نمی‌خواست بر خلاف قوانین عمل کند به همین دلیل به من تذکر داد. او در پایان از من عذرخواهی کرد و گفت برای اطمینان از قوانین به موضوع ورود کرده و هیچ قصدی نداشته است.

برهانی درباره بازی نیز گفت: بازی سختی بود چرا که هر دو تیم از آنکارا بودند و حساسیت خاص خود را داشت. همچنین به دلیل بحث مالی و جوایز نقدی که در نظر گرفته شده بود حساسیت بالا و مدیر عاملان دو باشگاه در سالن حضور داشتند. مسابقه سنگینی بود و در نهایت ۳ بر ۲ پیروز شدیم. ۲۶ امتیاز کسب کردم و امتیاز آورترین بازیکن زمین شناخته شدم که آمار خوبی برای بازی نخست بود.

لژیونر والیبال بانوان درباره بازی هفته آینده نیز گفت: آخر هفته بازی سختی در پیش داریم. هر دو تیم با پیروزی مسابقات خود را پست سر گذاشته‌اند و باید دید در زمین مسابقه چه اتفاقاتی رخ می دهد.