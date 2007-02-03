قهرمانی سپاهان دور از دسترس نیست / عماد رضا را به العین نمی دهیم

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: در7 هفته گذشته هیچ شکستی را متحمل نشده ایم و 4 هفته است که گلی نیزدریافت نکرده ایم که درصورت ادامه نتایج مطلوب اخیر، قهرمانی درلیگ برتر دور از دسترس نبوده و به همین دلیل منتظر لغزش تیمهای صدرنشین هستیم.

وی ادامه داد: پیروزی مقابل تیمهای قعرنشین همیشه سخت است. راه آهن برای نباختن به اصفهان آمده بود وبه کسب یک امتیازفکر می کرد ولی گل زیبای کریمی باعث شد در این دیداربه پیروزی دست یابیم.

بصیرت همچنین درمورد پیشنهاد باشگاه العین برای جذب عماد رضا تاکید کرد : العین حریف ما درمرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست، به همین دلیل به پیشنهاد این باشگاه برای جذب عماد رضا پاسخ مثبت نخواهیم داد .

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان درپایان تاکید کرد: برای خارج کردن نام یکی ازبازیکنان خارجی تیم تا آخرین لحظات معرفی بازیکنان خود به AFC صبرمی کنیم. درحال حاضرهر 4 بازیکن خارجی ما درشرایط مطلوبی قرار دارند ولی پس از آن پایان زمان مقررطبق تصمیم کادرفنی نام سه بازیکن خارجی تیم را اعلام می کنیم.