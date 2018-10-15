۱۲۰ مبلغ به موکب های استان ایلام اعزام می شوند

حجت الاسلام حشمت الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در اربعین در بحث فرهنگی و آموزشی در حال تدارک نصب ۵۰۰ بنر از مسیر حمیل تا مهران، دهلران تا مهران و دره شهر تا مهران به منظور فضا سازی معنوی اربعین است.

وی افزود: اعزام ۳ گروه جهادی تبلیغی با حضور ۱۲۰ نفر از روحانیون به منظور پوشش موکب ها و ایستگاه ها برای اقامه نماز و بیان احکام شرعی و نیز ارائه مشاوره به زائران همچنین تهیه و تولید نر م افزار از مهران تا کربلا از دیگر اقدامات تبلیغات استان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دیگر برنامه های سازمان در این ایام عنوان کرد: برگزاری جشنواره شعر کردی شین با همکاری اداره کل ارشاد و حوزه هنری همچنین ایجاد ۳۰ ایستگاه فرهنگی و مشاوره نیز تولید بیش از یک میلیون اقلام فرهنگی شامل چفیه، پیشانی بند، بروشور و کتابچه مخصوص زائران در بین زائران و...از دیگر برنامه های تبلیغات در این ایام است.

وی افزود: همچنین برگزاری اولین جشنواره اسوه های مقاومت با همکاری موسسات خصوصی در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، برگزاری جشنواره عکس اربعین همچنین برگزاری جشنواره دلنوشته و خاطره نویسی از مهمترین برنامه های فرهنگی سازمان تبلیغات استان در ایام اربعین است.