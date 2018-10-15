۶۰ درصد از واحدهای تولیدی بهارستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناطقی صبح دوشنبه با اشاره به پایش واحدهای صنعتی و احصاء مشکلات در شهرستان بهارستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای تولیدی بهارستان فعال، ۱۳ درصد نیمه فعال و ۲۹ درصد نیز غیرفعال هستند.

ناطقی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: از جمله راهکارهای افزایش صادرات ایجاد مراکز تجاری در بازارهای هدف و تخصصی‌سازی صادرات است که با حمایت همه‎جانبه از تولید ملی تلاش داریم در عرصه تولید و صنعت گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بازرگانی گفت: بیش از ۲۱ هزار واحد صنفی در شهرستان بهارستان وجود دارد که شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر بازار سبب کاهش داد و ستد و ایجاد مشکلات بسیار برای صنوف شده است.