۱۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در ایلام هزینه می شود

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام در سال جاری از منابع استانی و ملی ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرح های هزینه می کند.

وی افزود: این مبلغ اعتبار برای اجرای طرح هادی در ۱۱۹ روستا هزینه می شود، همچنین از محل تسهیلات بانکی با مشارکت بانک ها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تامین و احداث بیش از هشت هزار واحد مسکونی در سال جاری در سطح استان در دست اقدام دارد.

محبی عنوان کرد: صدور سند مالکیت برای روستاهای استان با توجه به این که جامعه هدف مورد نظر در بنیاد مسکن بیش از ۳۸۷ روستای بالای ۲۰ خانوار از مجموع ۶۰۷ روستای دارای سکنه است، در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام بیان داشت: صدور اسناد مالکیت برای این روستاها تاکنون ۲۶ هزار جلد سند بوده و در سال جاری نیز یک هزار و ۵۰۰ جلد در دست اقدام قرار گرفته با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک در سطح شهرستان های استان انجام خواهد شد.