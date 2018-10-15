۳۶۰ میلیون تومان برای ساماندهی سد شاهچراغی دامغان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهرودی صبح دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب دامغان که به میزبانی فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه مجموعاً ۳۶۰ میلیون تومان برای ساماندهی سد شاهچراغی دامغان هزینه شده است، تأکید داشت: در سال جاری تنها ۸۰ میلیون تومان برای ترمیم زیر سد اختصاص‌یافته است.

وی افزود: ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار نیز در سال جاری برای احداث کانال ساماندهی منطقه نیستان چشمه‌علی و تبدیل باتلاق به کانال سنگ و ملات تخصیص‌یافته که ۱۵۰ متر از مجموع ۴۵۰ متر سینه کار تا کنون تکمیل‌شده و مابقی نیز در دست‌ساخت است.

رئیس امور آب دامغان بابیان اینکه برای ایجاد کانال انتقال آب کشاورزی در پایین‌دست سد شهید شاهچراغی دامغان ۸۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است، گفت: در صورت تامین اعتبار، چهار هزار و ۵۰۰ متر کانال در این منطقه ایجاد می‌شود.