شبکه برق «بازار سنندجی» ایمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، محمد سعید سلطانی با اشاره به محدودیت های موجود برای اجرای این پروژه اظهارداشت: در جریان اجرای پروژه اصلاح و ساماندهی شبکه برق بازارسنندجی با توجه به شاخصه های فرهنگی و تاریخی، محدودیت هایی وجود داشت و از طرفی بدلیل قدمت و بهسازی شبکه فرسوده احتمال وقوع اتصالی و آتش سوزی در محل چند برابر شده بود که خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده با دستگاه های ذیربط این موانع مرتفع و توانستیم شبکه را اصلاح کنیم.

وی افزود: این پروژه شامل نصب یک دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی ۳۱۵ کیلوولت آمپر، احداث ۱۹۳ متر شبکه فشار متوسط زمینی و ۲۲۰ مترشبکه فشار ضعیف زمینی و اصلاح ۸۰۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی با تبدیل شبکه مسی به کابل خود نگهدار است.

مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج با اشاره به اصلاح ۲۷۵ فقره انشعاب تکفاز تجاری ادامه داد: اصلاح این تعداد انشعاب با هدف کاهش تلفات و اصلاح لوازم اندازه گیری صورت گرفته که در این راستا بیش از دو میلیارد ریال ازمحل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

سلطانی همچنین از نصب ۲۱ دستگاه چراغ به منظور تامین روشنایی بازار و احداث کابل خود نگهدار در محدوده یاد شده با استفاده از تکیه گاه های موجود بدون استفاده از تیر خبرداد.

وی در پایان هدف از انجام این اقدامات را ارتقای کیفی شبکه های توزیع برق، افزایش ایمنی و مناسب سازی و همچنین بهبود شرایط خدمت رسانی به کسبه و بازاریان این گذرقدیمی و سنتی بیان کرد.