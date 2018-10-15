تلفات برق در استان سمنان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترحمی در نشستی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات هم‌زمان با صبح دوشنبه در شرکت برق منطقه‌ای سمنان، ضمن بیان اینکه درصد تلفات کل شبکه انتقال و فوق توزیع استان در شش‌ماهه اول سال گذشته، ۱.۹۷۵ درصد بوده است، تأکید کرد: این میزان در سال جاری ۱.۶۴۹ درصد بوده که نسبت به مشابه سال قبل کاهش مناسبی را نشان می‌دهد.

وی افزود: برای رسیدن به این کاهش، برق منطقه‌ای سمنان اقداماتی را در دستور کار قرار داده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ورود ۲۶.۴ مگاوار خازن در پست‌های ۶۳ شهید احمدی، جنت‌آباد، صنعتی شرق دو، بیارجمند و امیریه به مدار توزیع اشاره کرد.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان، درباره دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش تلفات، تأکید کرد: آماده‌سازی ۱۲مگاوار بانک خازنی در پست‌های ۶۳گرمسار، جنوب سمنان و چاشم از دیگر مواردی است که برق منطقه‌ای با برنامه‌ریزی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری در دستور کار قرار داده است.

ترحمی بیان کرد: کاهش مصرف روشنایی با خاموش کردن روشنایی مازاد و غیرضروری در پست‌ها و اجرای سیستم روشنایی هوشمند، کاهش مصرف داخلی پست‌های انتقال و فوق توزیع با اعمال مدیریت مصرف و اجرای صرفه‌جویی در سیستم های روشنایی، حرارتی و برودتی پست‌های انتقال و فوق توزیع، آنماند کردن پست‌های فوق توزیع آرادان، مهدیشهر، میرحاج، میامی، سرخه و جنوب سمنان و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در دیگر پست‌های فوق توزیع استان در کنار انجام آزمایش های ترموویژن از دیگر فعالیت های صورت گرفته برای کاهش اتلاف برق بوده است.