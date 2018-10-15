کاروان تدارکاتی موکب احمدبن موسی(ع) راهی کربلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از کمیته روابط عمومی و بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع)،مسئول کمیته پشتیبانی موکب احمدبن موسی(ع) در حاشیه این مراسم گفت:امسال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌ اجناس، انتظار می‌رفت که کارها به کندی پیش رود اما بحمد الهی و به یاری خدا و عنایت امام حسین(ع) کارها امسال قوی‌تر از سال‌های گذشته دنبال شد تا بتوانیم خدمات شایسته‌تری نسبت به سال‌های گذشته به زائران امام حسین(ع) در ایام اربعین ارائه دهیم.

وی با یادآوری اینکه در سال گذشته یکسری اجناس کمیته پشتیبانی جهت برپایی موکب احمدبن موسی(ع) در کربلا، در کشور عراق دپو کردیم، افزود: در سال جاری تنها اجناس مصرفی و سرمایه‌ای نظیر مواد غذایی، کولر، دستگاه‌های ژنراتور و کباب‌پز برقی و غیره را از کشورمان تهیه کردیم.

عاشوری با بیان اینکه 99 درصد اجناس مصرفی موکب را از داخل کشور خریداری کردیم، افزود: امروز تمام این اجناس در قالب یک کاروان تدارکاتی و به استعداد 6 دستگاه تریلی و یک دستگاه سردخانه به سمت مرز شلمچه به راه افتادند تا به یاری خدا صبح فردا از مرز عبور کرده و فردا شب به کربلای معلی برسند.

مسئول کمیته پشتیبانی موکب احمدبن موسی(ع) اظهار کرد: گروه تأسیسات خادمان موکب احمدبن موسی(ع) از 6 مهرماه جاری به کربلای معلی اعزام شدند و آخرین گروه خادمان موکب نیز به یاری خدا سه‌شنبه، 24 مهرماه جاری به استعداد 5 دستگاه اتوبوس به کربلای معلی اعزام خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروز شبهه‌افکنی‌های معاندان بر علیه پیاده‌روی اربعین حسینی گفت: نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که موکب امام حسین(ع)، سفره فقراست و کسانی که در طول سال پول کافی برای زیارت امام حسین(ع) ندارند، در ایام اربعین که سفرها ارزان می‌شود می‌توانند به زیارت آن حضرت بشتابند.

عاشوری ادامه داد: افرادی که می‌خواهند عظمت پیاده‌روی اربعین حسینی را زیر سئوال ببرند و می‌گویند که چرا این هزینه‌ها را در کشورمان خرج مستضعفین نمی‌کنند به این مسئله نیز باید توجه داشته باشند خدمات این موکب‌ها به فقرا ارائه می‌شود اگرچه سایر اقشار هم از این سفره متنعم می‌شوند ولی فقرا از این سفره بی‌بهره نمی‌مانند.