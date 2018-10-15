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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

رده‌بندی تیم‌های کشتی کلاسیک بانوان تا پایان فصل دوم اعلام شد

رده‌بندی تیم‌های کشتی کلاسیک بانوان تا پایان فصل دوم اعلام شد

رده بندی تیم‌های حاضر در لیگ کشتی کلاسیک بانوان در پایان فصل دوم مسابقات اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از فعالیت کشتی کلاسیک بانوان، رقابت‌های لیگ آغاز به کار کرد. مسابقات لیگ کشتی کلاسیک بانوان به صورت فصلی برگزار می‌شود و پس از برگزاری دو فصل از رقابت‌ها، رده بندی تیم‌های حاضر در مسابقات اعلام شد.

*رده بندی تیم‌ها تا پایان فصل دوم:

۱- مشاور املاک قهرمانان نور (۲۵۶ امتیاز)
۲- شهر ما مشهد (۱۳۳ امتیاز)
۳- مجتمع حمید سوریان (۱۳۰ امتیاز- با احتساب امتیازات عالی)
۴- شرکت عمران گلبهار (۱۳۰ امتیاز)
۵- مجتمع رفاهی بیستون (۱۲۵ امتیاز)
۶- باغچه مینو (۸۵ امتیاز)
۷- پوشاک ورزشی رایمون (۶۴ امتیاز)
۸- شهدای هفتم تیر (۶۱ امتیاز)

فصل های سوم و چهارم این رقابت‌ها به ترتیب در پاییز و زمستان سال ۹۷ برگزار می شود.

کد مطلب 4430598
ساناز سلیمان آبادی

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