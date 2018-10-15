به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از فعالیت کشتی کلاسیک بانوان، رقابتهای لیگ آغاز به کار کرد. مسابقات لیگ کشتی کلاسیک بانوان به صورت فصلی برگزار میشود و پس از برگزاری دو فصل از رقابتها، رده بندی تیمهای حاضر در مسابقات اعلام شد.
*رده بندی تیمها تا پایان فصل دوم:
۱- مشاور املاک قهرمانان نور (۲۵۶ امتیاز)
۲- شهر ما مشهد (۱۳۳ امتیاز)
۳- مجتمع حمید سوریان (۱۳۰ امتیاز- با احتساب امتیازات عالی)
۴- شرکت عمران گلبهار (۱۳۰ امتیاز)
۵- مجتمع رفاهی بیستون (۱۲۵ امتیاز)
۶- باغچه مینو (۸۵ امتیاز)
۷- پوشاک ورزشی رایمون (۶۴ امتیاز)
۸- شهدای هفتم تیر (۶۱ امتیاز)
فصل های سوم و چهارم این رقابتها به ترتیب در پاییز و زمستان سال ۹۷ برگزار می شود.
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