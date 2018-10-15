شکست حزب حاکم آلمان در انتخابات ایالت بایرن پس از ۶۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج انتخابات محلی روز گذشته در ایالت بایرن آلمان حاکی از شکست حزب متحد «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور دارد.

بر اساس اعلام نتایج حزب سوسیال مسیحی آلمان که بخشی از دولت ائتلافی را در اختیار دارد تنها ۳۷/۳ درصد آراء را به خود اختصاص داد. کسب این میزان از آراء برای حزب سوسیال مسیحی ها از سال ۱۹۵۰ میلادی بی سابقه بوده و به نوعی حاکی از آن است که آنها اکثریت مطلق را از دست داده اند.

این در حالی است که حزب سبز آلمان با کسب ۱۷/۸ درصد آراء در جایگاه دوم و حزب سوسیال دموکرات با ۹/۵ درصد از آراء در رده بعدی قرار گرفت.

از سوی دیگر راست های افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز با کسب ۱۰/۷ درصد از مجموع آراء توانست برای نخستین بار وارد پارلمان محلی شود.

به نوشته رسانه های آلمان نتایج این انتخابات به خوبی نشان می دهد که اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن که تاکنون به تنهایی قدرت را در اختیار داشت، در آینده راهکاری جز تشکیل ائتلاف ندارد.

کارشناسان و تحلیلگران سیاسی آلمان بر این باورند که «جنگ قدرت» میان سیاستمداران برای کسب کرسی نخست وزیری ایالت بایرن از عمده ترین دلایل شکست فعلی سوسیال مسیحی ها است.

«هورست زیهوفر» رئیس حزب سوسیال مسیحی و «مارکوس زویدر» کاندیدای ارشد برای تصاحب پست نخست وزیر ایالت بایرن ناخواسته در رقابت های انتخاباتی خود دست به طرح مسائل عوام گرایانه زدند که مورد استقبال عامه مردم واقع شد، غافل از اینکه اقدامات آنها سبب کاهش محبوبیت در میان طرفداران شان شد.

از آنجایی که حزب سوسیال مسیحی در تشکیل دولت مرکزی آلمان نقش محوری دارد، می توان براحتی پیش بینی کرد که نتایج انتخابات ایالتی بایرن تاثیر مستقیم بر دولت فدرال این کشور داشته باشد. سوسیال مسیحی ها در انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی با کسب ۶/۲ درصد آراء توانستند در دولت ائتلافی آلمان حضور داشته باشند. سوسیال مسیحی های آلمان همچنین جناح مشترکی را در پارلمان این کشور با حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل تشکیل داده اند.

در خصوص ائتلاف سوسیال مسیحی ها پیش بینی می شود که تشکیل ائتلاف میان احزاب سوسیال مسیحی بایرن و یکی از احزاب مختص ایالت بایرن موسوم به «رای دهندگان آزاد» صورت بگیرد. در عین حال گزینه سبز ها یا دموکرات های آزاد نیز مطرح است که در صورت جدی بودن هر کدام از آنها ائتلاف به ائتلافی سه گانه تبدیل می شود.