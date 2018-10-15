نرخ شیوع معلولیت بینایی در خراسان جنوبی دو برابر میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضا زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت ۲۴ مهر روز عصای سفید اظهارکرد: متوسط نرخ معلولیت نابینایی در کشور ۱۷.۷ در هر ۱۰ هزار نفر است و این نرخ در خراسان جنوبی بیش از دو برابر متوسط کشوری است.

وی علت این درصد بالا را، ازدواج های فامیلی و جدی نگرفتن مشاوره های پیش از ازدواج دانست و بیان کرد: مقابله با این موارد اهمیت مشاوره های ژنتیک را بیشتر می کند.

وی به ۲ هزار و ۸۱۱ نابینا و کم بینا در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: بیرجند با ۷۲۴ نفر بیشترین و خوسف با ۵۰ نفر کمترین تعداد نابینا و کم بینا را دارد.

رضازاده با اشاره به خدمات اداره کل بهزیستی در بخش های مختلف فرهنگی، درمانی و اجتماعی نابینایان و کم بینایان ، ادامه داد: اعطای جهیزیه، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان ، پرداخت شهریه دانشجویان و کمک هزینه تشویقی به دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب این دانشجویان از جمله این خدمات است.

وی ادامه داد: همچنین توزیع وسایل توانبخشی همچون لوح، قلم، پرکینز، اسپیکر، عصای ویژه نابینایان، ساعت بریل و ساعت گویا از دیگر خدمات ارائه شده است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به این که خدمات درمانی شامل پرداخت فاکتورها بر اساس شیوه نامه از صندوق درمان است، اضافه کرد: اردوهایی نیز برای نابینایان و کم بینایان درنظر گرفته شده که امسال ۱۵ نفر در تیرماه به بابلسر اعزام شدند.

رضازاده با اشاره به تنها کتابخانه دیجیتال استان برای نابینایان، بیان کرد: ثبت جزوات دانشجویان و تهیه کتب درسی به صورت صوتی از جمله خدماتی است که در این کتابخانه ارائه می شود.

ارائه خدمات در قالب آماده سازی شغلی به ۷۱ نفر

وی از برگزاری کلاس های آموزشی در سال ۹۷ برای این قشر از جامعه خبر داد و افزود: تاکنون برای هر کدام از کلاس های بافتنی با دومیل، حفظ قرآن، آموزش نقاشی، نحوه صحیح داستان نویسی، کیسه دوزی در رنج سنی زیر ۱۵ سال، ۱۶ نفر شرکت کردند و کلاس آموزش خط بریل در سنین مختلف برای ۸ نفر برگزار شده است.

رضا زاده به ارائه خدمات در قالب آماده سازی شغلی نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش، یا فرد به کارخانه ها، شرکت ها و ادارات مناسب معرفی شده یا با پرداخت وام به خود فرد یا کارفرما زمینه اشتغال فرآهم می شود.

رضا زاده مبلغ پرداخت وام را تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای هر نفر اعلام کرد.

وی از افزایش اعتبار این حوزه در سال ۹۷ نیز خبر داد و یادآور شد: سال ۹۶ مبلغ ۲۸ میلیون تومان اعتبار در این زمینه داشته ایم که ۷۱ نفر از خدمات آماده سازی شغلی بهره بردند.

وی عنوان کرد: امسال اعتبار ۳۰ میلیون تومان ابلاغ شده اما به دلیل دیر توزیع شدن آن، هنوز اقدامی انجام نشده است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های روز نابینایان عنوان کرد: با توجه به مصادف شدن هفته پارالمپیک با روز نابینایان حضور این قشر را در همایش گرامیداشت پارالمپیک خواهیم داشت.

به گفته رضازاده مسابقات ورزشی همچون گل بال نیز در شهرستان ها برگزار خواهد شد.