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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس:

بخش آبخیزداری در غرب مازندران مورد توجه قرار گیرد

بخش آبخیزداری در غرب مازندران مورد توجه قرار گیرد

چالوس - نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس خواهان تزریق اعتبارات و توجه به بخش آبخیزداری برای پیشگیری از مخاطرات سیل در غرب مازندران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید نماینده ویژه سازمان جنگل ها از طرح های آبخیزداری مناطق سیلزده با اظهار اینکه طرح های آبخیزداری علمی و کارآمد سبب رهایی استان گلستان از سیل شده است خواهان توجه به آبخیزداری در غرب استان مازندارن شد.

وی با بیان اینکه غرب مازندران در سیل نیز زبانزد شده است نیز اظهار داشت: این درحالی که این منطقه در بحث گردشگری و مهمانپذیری نمونه است و نباید سبب موجب آسیب بخش های مختلف شد.

احمدی خواستار تزریق اعتبارات در حوزه آبخیزداری شد و گفت: مناطق سیلخیز و حادثه خیز سیل در منطقه مشخص است و باید برای رفع مشکلات برنامه ریزی شود.

وی از تلاش خوب صورت گرفته در حوزه آبخیزداری قدردانی کرد و گفت: در فعالیت های سازمان جنگل ها، بیشتر منابع طبیعی برجسته شد نه آبخیزداری.

این نماینده مجلس با اظهار اینکه اعتباارت خوبی برای طرح های آبخیزداری درنظر گرفته شده است خواهان تخصیص اعتبارات به منطقه شد.

کد مطلب 4430607

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