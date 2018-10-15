ثبت بهترین نتیجه کشتی ایران در ادوار المپیک جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی در این دوره از مسابقات در دو رشته آزاد و فرنگی چهار سهمیه کامل در المپیک ۲۰۱۸ جوانان آرژانتین کسب کرده بود و نسبت به دوره های گذشته پیشرفت خوبی داشت. از حیث کسب مدال نیز با ۲ مدال طلای امیررضا ده بزرگی و محمد نصرتی در کشتی فرنگی و ۲ مدال نقره محمد کریمی و امیرحسین زارع در کشتی آزاد بهترین نتیجه را نسبت به دو دوره گذشته کسب کرد.

کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۰ سنگاپور به ترتیب توسط مهران شیخی در کشتی آزاد و یوسف قادریان در کشتی فرنگی صاحب یک مدال نقره و یک برنز شد و در المپیک ۲۰۱۴ نانجینگ چین هم توسط کرامت عبدولی و محمدرضا آقانیا در کشتی فرنگی دو مدال برنز بدست آورده بود.

بدین ترتیب کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین از حیث کسب سهمیه و نتیجه، بهترین عملکرد را نسبت به دو دوره گذشته داشت.