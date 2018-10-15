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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

با کسب ۴ مدال طلا و نقره؛

ثبت بهترین نتیجه کشتی ایران در ادوار المپیک جوانان

ثبت بهترین نتیجه کشتی ایران در ادوار المپیک جوانان

ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی‌ ایران در بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین بهترین نتیجه را نسبت به دو دوره گذشته کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی در این دوره از مسابقات در دو رشته آزاد و فرنگی چهار سهمیه کامل در المپیک ۲۰۱۸ جوانان آرژانتین کسب کرده بود و نسبت به دوره های گذشته  پیشرفت خوبی داشت. از حیث کسب مدال نیز با ۲ مدال طلای امیررضا ده بزرگی و محمد نصرتی در کشتی فرنگی و ۲ مدال نقره محمد کریمی و امیرحسین زارع در کشتی آزاد بهترین نتیجه را نسبت به دو دوره گذشته کسب کرد.

کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۰ سنگاپور به ترتیب توسط مهران شیخی در کشتی آزاد و یوسف قادریان در کشتی فرنگی صاحب یک مدال نقره و یک برنز شد و در المپیک ۲۰۱۴ نانجینگ چین هم توسط کرامت عبدولی و محمدرضا آقانیا در کشتی فرنگی دو مدال برنز بدست آورده بود.

بدین ترتیب کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین از حیث کسب سهمیه و نتیجه، بهترین عملکرد را نسبت به دو دوره گذشته داشت.

کد مطلب 4430614

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