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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان:

۹۰ هزار واحد روستایی در استان همدان پایان کار گرفتند

۹۰ هزار واحد روستایی در استان همدان پایان کار گرفتند

همدان- مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان، گفت: ۹۰ هزار واحد نوسازی شده مسکن روستایی در استان همدان پایان کار گرفتند.

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به‌واسطه تعامل دستگاه‌های دولتی افزون بر ۱۰۹ هزار فقره تسهیلات نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار متقاضیان قرارگرفته است.

وی ادامه داد: با همراهی مجموعه بانک‌های عامل استان همدان تاکنون بالغ‌ بر ۹۵ هزار فقره از این تسهیلات به مرحله عقد قرارداد با سیستم بانکی رسیده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان اظهار کرد: بیش از ۹۰ هزار مورد از این واحدهای روستایی در استان همدان تاکنون موفق به اخذ پایان کار از نظام فنی روستایی شده اند.

وی بابیان اینکه شاخص بهسازی مسکن روستایی در استان همدان با توجه به همراهی مردم به خصوص مردم شمال و جنوب استان ۵۴ درصد است، گفت: شاخص بهسازی روستایی در کشور ۴۲ درصد است و با این آمار استان همدان از میانگین کشوری پیش است.

کد مطلب 4430616

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