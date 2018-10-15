مسئولان تلاش بیشتری برای رفع مشکلات معیشتی مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری صبح دوشنبه در مراسمی به مناسبت ۲۶ مهر ماه سالروز شهادت شهید شوشتری اظهار داشت: این شهید هم در دفاع مقدس نقش فراوانی و هم بعد جنگ در ارکان مهم سپاه نقش داشت اما ایثارگرانه برای تقریب مسلمین و تقویت وحدت مردم که گروهک تروریستی ریگی موسوم به جندالله که در واقع جند الشیطان بودند به سیستان و بلوچستان رفت.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با بیان اینکه بسیاری از بزرگان شیعه و سنی در سال ۸۸ به همراه شهید شوشتری به شهادت رسیدند افزود: در عظمت خدمات این شهید همین بس که در شب عملیات مرصاد که منافقین با تجهیزات قوی وارد کشور شده بودند و مدعی بودند که سه روزه می‌­خواهند تهران را فتح کنند، شب عملیات مرحوم سید احمد خمینی از طرف امام به شهید شوشتری زنگ زدند و گفتند امام فرموده برای این عملیات هر چه می­توانید تلاش کنید و من در دنیا چیزی ندارم اما اگر در آخرت آبرویی داشته باشم، قطعاً برای تو شفاعت می­کنم.

وی، شهید شوشتری را سرداری بزرگ دانست و گفت: این شهید پس از دفاع مقدس برای تقویت وحدت شیعه و سنی به سیستان و بلوچستان رفت و خود را به خطر انداخت و ایثارگری و جانفشانی کرد و بسیاری از مردم را به صف وحدت کشاند تا اینکه در سال ۸۸ یک گروه جنایکار شهید شوشتری را به شهادت رساند.

حجت الاسلام خدری به مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم است اما بخشی دیگر جهت ساخت اقتصاد در داخل کشور است. امروز اجناس سه برابر قیمت قبل شده در حالی که در آمد مردم هیچ تغییری نکرده، این کار را برای مردم سخت می کند.

وی افزود: مردم مشکلات را به خاطر دین و انقلاب تحمل می کنند، اما مسئولان باید خیلی به فکر باشند و تدبیر کنند و هرچه در توان دارند بکارگیرند که راهی را پیدا کنند تا مردم بیش از این سختی نکشند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر ادامه داد: باید به آینده روشنی که در پیش داریم امید داشته باشیم، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند من به آینده خوشبین هستم؛ تیرهای بلا از هرطرف به سمت ما می آید، پیغمبران هم همین طور می شدند و آنقدر در فشار و سختی قرار می گرفتند که می گفتند کی یاری خدا فرا می رسد.

حجت الاسلام خدری افزود: اگر انسان پای کار باشد روزی این نصرت الهی فرا می رسد و ما از این سختی ها و از این مشکلات به خوبی عبور خواهیم کرد.