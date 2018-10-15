اسدالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این مطلب که بسیاری از افراد به حقوق و تکالیف خود آشنایی ندارند، اظهار کرد: این افراد به دلیل عدم مسئولیت‌پذیری طلاق می‌گیرند، این مورد از نکات مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج در بهزیستی برگزار می‌شود، افزود: این طرح توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری بهزیستی در بخش روانشناسی در حال برگزاری است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: هدف از برگزاری این کلاس‌ها کاهش آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات حوزه خانواده است.

حیدری گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۱۵۳ نفر در کلاس‌های آموزش حین عقد بهزیستی شرکت کردند.

وی بابیان اینکه آمار رسمی مربوط به ازدواج و طلاق توسط دادگستری اعلام می‌شود، گفت: آماری که ما ارائه می‌دهیم مربوط به بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی البرز بیان کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۸۷۵ زوج از خدمات مراکز کاهش طلاق حوزه امور اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.

حیدری ادامه داد: از این تعداد ۱۴ درصد منجر به سازش شده و ۴۵ درصد برای طلاق به دادگستری معرفی‌شده‌اند.

وی گفت: با توجه به آمار بهزیستی در شش‌ماهه نخست سال جاری از ۸۷۵ زوج مراجعه‌کننده به بهزیستی ۱۱۹ زوج سازش، ۵ زوج سازش مشروط، ۳۹۵ زوج طلاق، ۱۳۵ زوج عدم همکاری و ۲۲۱ زوج در دست اقدام است.

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: با توجه به آمار طلاق در سال جاری اولویت طلاق از دیدگاه مراجعان به ترتیب اعتیاد، خیانت، دخالت اطرافیان، عدم مسئولیت‌پذیری، بیکاری و اختلالات خلقی است.