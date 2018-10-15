به گزارش خبرنگار مهر، پس از نهایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در مناصب دولتی یکی از روسای فدراسیون هایی که عنوان شده بود باید به علت بازنشستگی کرسی ریاست را ترک کند، احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال بود. با این حال در فاصله حدود یک ماه مانده تا پایان مهلت تعیین شده برای این تغییرات، وی از ماندن «با قدرت» در فدراسیون خبر داد.

احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: با قدرت و قوت کارم را ادامه می دهم، حتی ضریب ساعت کاری من دو برابر شده تا کسی فکر نکند با اخبار منتشر شده کوتاه می آیم. اتفاقا حضور من بسیار پررنگ تر شده و کارها را انجام می دهم چرا که در شش ماهه دوم سال در والیبال زمان برنامه ریزی است و بهترین فرصت وجود دارد تا کارهای عقب مانده را انجام دهیم.

ضیایی در ادامه گفت: قول می دهم با تصویب چنین قانونی و اجرایی شدن آن در فدراسیون‌ها و هیات‌ها، ورزش کشور بسیاری از پست های بین المللی خود را از دست خواهد داد چرا که این پست ها قائم به شخص است و به اعتبار آنها داده می شود.

وی در ادامه گفت: یعنی اگر داورزنی، افشاردوست را حمایت نمی کرد شاید صد سال دیگر هم افشاردوست نمی توانست در کمیته مربیان آسیا، کرسی را به دست بیاورد. حالا چرا وی با وجود آگاهی از این موضوع چنین مسائل را مطرح و جنجال درست کرده است، مشخص نیست. افشاردوست می داند که اگر داورزنی از او حمایت نمی کرد و اعتبارش را برای گرفتن این کرسی نمی گذاشت، هرگز چنین پستی را به دست نمی آورد. کدام انتخابات و کدام رای گیری صورت گرفته است؟

ضیایی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه‌ای با صالحی امیری و داورزنی داشته یا خیر گفت: خیر، جلسه ای با هیچ یک از این دو فرد نداشته ام، قرار بود جلسه ای با صالحی امیری برگزار کنیم که یکی، دو روز اول من درگیر مسابقات بودم و سپس او راهی سفر شد و ملاقاتی صورت نگرفت. می دانم روسای برخی فدراسیون ها جلسه ای را با وزیر و معاونین برگزار کردند و پیشنهادات خود را ارائه دادند. کلا ماجرا را رها کرده‌ام و پیگیر اخبار نیستم.