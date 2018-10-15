لزوم سیاست گذاری برای مقابله با پدیده گرد و غبار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علوی مقدم صبح دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد وغبار در خراسان جنوبی اظهار داشت: تشکیل این کارگروه یکی از نیازهای جدی خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به ادامه روند خشکسالی در استان، گفت: خشکسالی های اخیر و خشک شدن برخی منابع آبی در استان و به طبع آن به وجود آمدن مشکلاتی همچون پدیده گرد و غبار شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در همین راستا تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص این موضوع مهم لازم و ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار توسط هیات دولت در تیر ماه سال ۹۵، اظهار کرد: این آیین‌نامه تشکیل ستادهایی را برای تبیین سیاست‌گذاری و ارائه راهکارهای اجرایی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و استانی پیش‌بینی کرده است.

حسن اکبری اضافه کرد: این ستادها برای نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار در کوتاه مدت و بلند مدت، مقابله با این پدیده و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه در ارتباط با حق آبه مورد نیاز منابع آبی، تالاب و رودخانه ها در استان، گفت: این شرکت بر اساس وظایف قانونی نسبت به رهاسازی حق آبه های مورد نیاز در استان اقدام کرده است.

حسین امامی بیان داشت: همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست هر جا نیاز به رها سازی آب از سدهای استان باشد اقدام کند.

وی با بیان اینکه مهار همه رواناب ها امکان پذیر نیست، بیان کرد: انجام این امر سبب ضایع شدن حقابه زمین های پایین دست می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این موضوع اعتراض برخی از مردم مناطق شده است، افزود: باید بوسیله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دستگاههای اجرایی و جوامع محلی این مشکل را برطرف کرد.