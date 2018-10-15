توزیع محصولات فرهنگی بین زائرین حرم رضوی در مناسبت های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود در نیمه اول سال جاری اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ۴ میلیون محصولات فرهنگی متنوعی از جمله کتاب، مجله، پوستر، فلش کارت زیارتی، لوح فشرده، کارت‌های دعا، کارت دعوت و بروشور متناسب با نیاز زائران تولید و در بین زائران امام رضا(ع) توزیع کرده است.

وی افزود:این محصولات فرهنگی با مفاهیم، موضوعات مذهبی و سیره ائمه اطهار(ع) برای اهداء به زائران حرم مطهر رضوی تهیه و در مناسبت‌های مختلف در برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر رضوی به زائران ارائه شده است.

معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در دو حوزه «تولید» و «توزیع» به لحاظ کیفیت و گستردگی پیشتاز است و با بهره‌مندی از کار آمدترین ابزار توانسته در راستای تبلیغ و گسترش معارف الهی، اسلامی و قرآنی کارهای ‌بزرگی انجام دهد.

وی تاکید کرد: «فلش کارت‌های گل شهدا»، «زیارت نیابتی»، «بن کارت نورالهدی»، «بازی ببین و بچین»، «بن کارت اعتکاف رمضان»، «چاپ مجله نورالهدی»،«بسته بوی بهشت ویژه عید نوروز» برای سه گروه سنی کودک، نوجوان و جوان با تفکیک جنسیت دختر و پسر، «پوستر ضریح شب‌تاب»، «بروشور تا بهشت» و «کارت دعای دست عید قربان» از جمله محصولات توزیع شده در شش ماه نخست سال جاری است.

حسینی تصریح کرد: توزیع کتاب‌های «آستان بندگی»، «گل‌های بهشتی»، «سحاب رحمت»، «نگین کعبه»، «خانواده قرآنی»، «چرا حجاب چرا چادر مشکی»، «چند قدم تا آرامش»، «خانه انس»، «فصل انتخاب»، «چشم به راه»، «کبوتران حرم»، «به رنگ خدا»، «روزی حلالم آرزوست»، «چرایی حمایت از مسلمانان»، «بهار در بهار» از دیگر محصولات ارائه شده به زائران امام مهربانی‌ها است.