به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک رسانه های استان و روابط عمومی های دستگاههای اجرایی برای تبادل نظر در خصوص کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین روز دوشنبه با حضور برزگر جانشین سپاه صاحب الامر (عج)، انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین، آشناگرمعاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین و بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام علی معبودی در این مراسم اظهار کرد: نهادینه سازی فرهنگ شهادت در شرایط کنونی از ضروریات است، یعنی این که گروهی اندک بر گروهی فراوان غلبه می کنند چون ایمان دارند.

وی با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس قلیل بودیم و بر اکثریت پیروز شدیم افزود: فرهنگ شهادت یعنی ما مرگ را پایان ندانیم بلکه ورود به دنیای رزق و روزی دیگری است.

حجت الاسلام معبودی بیان کرد: فرهنگ شهادت، صیانت از ارزشها و دور نشدن از اهداف انقلاب و پایبندی به اصول و رسیدن به سعادت دینی و اسلامی است.

وی تصریح کرد: امروز عربستان اذعان دارد ایران می تواند در ۱۲ دقیقه خاور میانه را بگیرد البته ما دنبال این هدف نیستیم، امروز دولت آمریکا از معاهدات بین المللی خارج شده و دنیا به این جسارت آمریکا ایراد گرفته و محکوم می کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: بر اساس نظر کارشناسنان، امروز مشکلاتی که در کشور وجود دارد ۲۰ درصد مربوط به ترامپ است و مابقی به بی تدبیری و سوء مدیریت بر می گردد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت ذلت پذیر نیست ودر مسیر آرمانها حرکت می کند، افزود: برگزاری این کنگره اتفاق بسیار مهمی است که امیدواریم بازتاب جهانی داشته باشد و رسیدن به این امر، همدلی، وحدت و استفاده از همه ظرفیت ها را می طلبد.