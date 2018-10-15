حباب دلار شکسته می شود/ روزهای خوب اقتصاد درپیش است

عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای گفتگو شورای گفتگو به عنوان یکی از قوانین معتبر و تاریخی برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید است گفت: اگر ماده ۱۱ قانون کسب و کار به درستی عمل و اجرا شود و دستگاه های اجرایی به اصل قانون تن دهند بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو تلاش دارد در اجرای قانون به بهترین وجه عمل کند افزود: در سال جاری بیش از ۲۰ کمیته و هفت جلسه استانی شورای گفتگو به ریاست استاندار برگزار شد و مصوبات خوبی داشتیم ادامه داد: تن دادن به قانون یکی از مشکلات فراروی است زیرا هنوز دستگاه های اجرایی اشرافی به قانون شورای گفتگو و ماده ۱۱ قانون کسب و کار ندارند.

مهاجر نقش شورای گفتگو و قانون بهبود کسب و کار را در رفع موانع تولید بسیار مهم دانست و گفت: هنوز برخی دستگاه ها از این قوانین اشراف کافی ندارند.

دبیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مازندران با بیان اینکه نمایندگانی از دستگاه های اجرایی، قوه مقننه، مجریه و بخش خصوصی در شورای گفتگو عضویت دارند گفت: شورای گفتگو امسال حدود شش مصوبه در بندهای مختلف داشت و به نظر من، جامع ترین بند قانونی شورای گفتگو و قانون کسب و کار، ماده ۱۱ و قانون بسیار کاملی است تا فشا را از روی دوش تولید کننده برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره ارزیابی از وضعیت نوسانات ارزی و پیش بینی آینده آن نیز با بیان اینکه نرخ دلار و ارز در حال حاضر واقعی نیست گفت: دلار با نرخ سه تا ۳۵۰۰ تومانی نیز واقعی نبود و آن را قبول نداشتیم زیرا جاذبه ای برای تولید و صادرات ایجاد نمی کند و دولت باید برنامه ریزی کند تا حباب ایجاد نشود و شرایط آسیب پذیری را کم کند.

مهاجر از بی تدبیری حوزه اقتصادی دولت و بانک مرکزی که سبب ایجاد و تشدید نوسانات ارزی در کشور شد انتقاد کرد و درباره پیوستن به fatf و cft گفت: پیوستن به آن کارشناسی است اما باید به گونه ای ورود پیدا کنیم تا آسیب پذیری در حوزه اقتصادی کمتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره آینده اقتصادی نیز با بیان اینکه روزهای خوبی را پیش رو خواهیم داشت گفت: در حال حاضر به رغم تحریم ها وضعیت درآمد نفتی و صادرات نسبت به گذشته بهتر است و رشد دارد و دولت می تواند با درایت و مدیریت از شرایط مشکلات اقتصادی عبور کند.

مهاجر در عین حال تصریح کرد: نرخ واقعی دلار باید بین هشت تا ۱۰ هزار تومان باشد زیرابه پایداری تولید و صادرات کمک می کند و سبب ایجاد انگیزه خواهد شد.