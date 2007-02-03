هیچ کس ما را درباره تعلیق قانع نکرده است / هر گونه همکاری با کره شمالی را در زمینه هسته ای تکذیب می کنم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان، دکتر علی اصغر سلطانیه سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازدید سفرای تروئیکای عدم تعهد و برخی اعضای گروه 77 در وین از تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان در جمع خبرنگاران حضور یافت.

وی در ارتباط موضع کشورمان درباره پیشنهاد اخیر البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: موضوع مربوط به پیشنهاد آقای البرادعی دارای ابعاد مختلفی است و بنده در مقام اعلام نظر در باره این پیشنهاد نیستم.

سلطانیه با اشاره به مذاکرات دکتر لاریجانی و محمد البرادعی در مورد این پیشنهاد افزود: در این رابطه شما را به مذاکرات آقای لاریجانی و البرادعی ارجاع می دهم اما آنچه باید به آن توجه شود ارتباط کافی و تماس های بسیار ما با آژانس و شخص آقای البرادعی است و جمهوری اسلامی ایران در همین چارچوب از هر گونه پیشنهادی که راهکار مسالمت آمیز و مبتنی بر مذاکره منتهی شود، استقبال می کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه با تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارکه فجر اظهار داشت: ما در این جا نمایندگانی از تروئیکای عدم تعهد ، گروه 77 و اتحادیه عرب و به بیان دیگر کل دنیا را شاهد هستیم.

سلطانیه حضور نماینده دائم اتحادیه عرب در سازمانهای بین المللی در این بازدید را پیامی برای تمامی کشورهای عرب از جمله همسایگان ایران خواند و خاطرنشان کرد: این پیام ، پیام صلح آمیز بودن تمامی فعالیت های هسته ای ایران است.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با مراحل نصب 3 هزار سانتریفیوژ در تاسیسات غنی سازی نطنز گفت: به آژانس اعلام کرده ایم که تا پایان سال 2006 سانتریفیوژها نصب می شوند، اما باید توجه داشته باشید که هر اقدام ما زیر نظر آژانس و بازرسان این نهاد بین المللی بوده و به عنوان مثال کار بر روی هر گرم از 250 تن UF6 تولید شده در این تاسیسات نیز با اطلاع کامل آژانس است.

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا علیرغم مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت تعلیق همکاریهای کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان چند دوربین از سوی آژانس بر فعالیتهای تاسیسات اصفهان نظارت دارد، اظهار داشت: این دوربین ها قبلا و در چارچوب اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نصب شده بودند.

سلطانیه ادامه داد: از آنجا که سیستم کار در این کارخانه سیستمی بسته است و ورودی و خروجی آن نیز محدود می باشد برای حسابرسی درباره این تاسیسات نیز نیازی به دوربین نیست و حضور این دو دوربین هم صرفا در چارچوب همکاری داوطلبانه با آژانس و اعتماد سازی جهت این نهاد بین المللی است.

سلطانیه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اعترافات برخی مقامات رژیم صهیونیستی به در اختیار داشتن و استفاده از تسلیحات اتمی و اقدامات متقابل ایران جهت آگاه سازی جامعه جهانی افزود: پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد توانمندی تسلیحاتی دارد، نگرانی ها در این راستا و درباره فعالیت های این رژیم تشدید شد و بنده هم در نامه ای به آقای البرادعی از این روند ابراز نگرانی کردم.

وی افزود: علاوه بر اقدامات فوق درخواست کردیم تا این موضوع در دستور کار جلسه عدم تعهد قرار بگیرد و جمهوری اسلامی هم در این جلسه نزدیک به 50 صفحه اسناد و مدارک سازمان ملل را در این رابطه منتشر و میان اعضا پخش کرد ؛ علاوه بر اینها قرار است که موضوع در کنفرانس سالانه شورای حکام هم مطرح شود.

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه آیا ایران نگران حمله احتمالی به تاسیسات اتمی اش نیست، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که با ابتکار کشورمان به تصویب رسیده را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر گونه حمله به تاسیسات اتمی در حال کار یا در حال ساخت مغایر و مخالف منشور ملل متحد و مصوبات شورای امنیت است و اقدام فوری این شورا را بر اساس موازین بین المللی می طلبد.

سلطانیه در پاسخ به سئوال دیگری با بیان اینکه در صورت حمله احتمالی به تاسیسات اتمی کشورمان برخی آلودگی های رادیواکتیویته ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته فراموش نکنید که مواد موجود در این تاسیسات اورانیوم طبیعی است و این مواد خطرناک نیست و آنچه که به رادیواکتیویته خطرناک مربوط است پس از کار راکتورها ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: هر گونه حمله به تاسیسات اتمی از نظر جامعه بین المللی بشدت محکوم شده و هیچ کشوری نباید به چنین اقدامی دست بزند ضمن آنکه رسانه ها نیز موظفند تا این مسائل را منعکس نمایند.

سلطانیه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به برخی تاسیسات رژیم سابق عراق افزود: البته اسرائیل پیش از این، این قوانین را در حمله به عراق زیرپا گذاشته اما دیگر نباید شاهد چنین مواردی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگری درباره همکاری و روابط ایران با کره شمالی تصریح کرد: هیچ گونه همکاری بین ایران و کره شمالی وجود نداشته و تمام مسائل مربوط به فعالیت های هسته ای ایران توسط متخصصان داخلی تهیه شده و بنده هر گونه همکاری با کره شمالی را در زمینه هسته ای کاملا تکذیب می کنم.

سلطانیه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران روی پای خود ایستاده و به هیچ کشوری نیازمند نبوده و نیست ضمن آنکه ایران را باید در چارچوب فعالیت های خودش مقایسه کنید و بر همین مبنا مقایسه ایران با هر کشور دیگر اشتباه است .

وی تاکید کرد : ما در پی سلاح هسته ای نبوده و نیستم و هر گونه اقدام در این راستا را محکوم می کنیم ضمن آنکه اگر می خواستیم به این سو منحرف شویم باید مدتها قبل از ان پی تی خارج می شدیم و این در حالی است که حضرت امام خمینی (ره) در یکی از سخنرانی های مهم خود به صراحت با سلاح های اتمی مخالفت کردند.

سفیر و نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اقدامات اعتماد ساز ایران در راستای سیاست های شفاف سازی برای جامعه بین المللی گفت: ما در این چارچوب از هر ابتکاری استقبال می کنیم و در زمینه غنی سازی هم از تمام کشورها برای مشارکت در فعالیتهای مربوط به غنی سازی در ایران دعوت کرده ایم و قصد داریم از این طریق توطئه ها را خنثی کنیم .

سلطانیه همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی در جهت زدودن ابهامات دریغ نکرده و نمی کند و در عین حال بدون وقفه به فعالیت های هسته ای خود در چارچوب مقررات آژانس و زیر نظر این نهاد بین المللی است ، ادامه می دهد .

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه همچنین سفیر کوبا در آژانس انرژی اتمی و تروئیکای عدم تعهد ضمن قرائت بیانیه گروه متبوعش درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان در ماه سبتامبر با تاکید بر لزوم دستیابی تمام کشورها به فن آوری صلح آمیز هسته ای از فعالیتها و اقدامات داوطلبانه ایران با آژانس استقبال کرد.

وی با تاکید بر اینکه تروئیکای عدم تعهد ایران را به تداوم همکاری فعال با آژانس تشویق و ترغیب می نماید خاطرنشان کرد: از آژانس خواسته ایم تا توجه داشته باشد که بسیاری از فعالیت های ایران داوطلبانه بوده و در هیچ یک اجباری وجود ندارد و ما از این فعالیت ها حمایت می کنیم .

رئیس تروئیکای عدم تعهد ضمن تشکر از مقامات کشورمان برای ترتیب دادن این دیدار گفت: در جریان بازدید از این تاسیسات توانستیم نحوه نظارت آژانس بر فعالیت های ایران را از نزدیک مشاهده کنیم.