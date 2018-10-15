کیف پولی که هرگز گم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این کیف پول قادر به درک فرامین صوتی نیز هست و می تواند کارت های بانکی که در درونش قرار گرفته را نیز مدیریت کند.

این کیف پول توسط شرکت هلندی اکستر تولید شده و از فناوری RFID برای ارائه بسیاری از خدمات خود بهره می گیرد. جنس این کیف پول از چرم است و ضخامت آن به تنها ۰.۳۸ سانتیمتر می رسد. از کیف یادشده می توان برای نگهداری حداکثر ۱۲ کارت استفاده کرد که ۶ تای آنها بدون باز کردن کیف و با استفاده از سازوکاری در این کیف موسوم به سازوکار ماشه قابل استفاده هستند.

سازوکار یادشده باعث می شود با لمس کیف پول، سر تمامی شش کارت موجود در این کیف از آن خارج شود تا فرد بتواند هر یک از آنها را به دلخواه خود بردارد و فعالیت مد نظرش را انجام دهد.

یک کارت ردگیری جی پی اس ویژه هم در درون این کیف گنجانده شده که تنها یک سانتیمتر ضخامت دارد و انرژی مورد نیاز خود را از طریق یک صفحه خورشیدی کوچک تامین می کند که پس از سه ساعت شارژ برای دو ماه استفاده کافی است. این فناوری یافتن کیف مذکور را در صورت گم شدن تسهیل می کند. علاوه بر این مشاهده موقعیت این کیف بر روی برنامه های نقشه موجود در هر گوشی نیز ممکن است.

سازگاری با فناوری بلوتوث ۴.۲ اتصال بی سیم این کیف به گوشی هوشمند را از فاصله حداکثر ۶۰ متری ممکن کرده و اگر فاصله کیف و گوشی از این حد بیشتر شود، پیام هشدار برای کاربر ارسال می شود.

سازگاری با گوگل اسیستنت و آمازون الکسا هم صدور فرامین صوتی را برای استفاده از این کیف ممکن می کند. لذا اگر برای خروج از منزل عجله دارید و نمی توانید کیفتان را پیدا کنید، کافی است خطاب به گوشی یا بلندگوی هوشمند بگویید" الکسا،صدای کیفم را دربیار. در این حالت تراشه خاص کار گذاشته شده در کیف شروع به زنگ زدن می کند و فرد می تواند به سرعت کیفش را پیدا کند. قیمت این کیف که در اواخر زمستان به بازار می آید ۴۰ دلار است.