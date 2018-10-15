باند ساخت و توزیع مشروبات الکلی در عباس آباد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یونس حسینی عالمی با بیان اینکه باند ساخت و توزیع مشروبات الکلی دست ساز در عباس آباد شناسایی شد گفت: پیرو گزارش مرجع انتظامی شهرستان عباس آباد، دستور قضایی لازم از سوی دادستان این شهرستان صادر شد.

این مقام قضایی افزود: پس از شناسایی این باند توسط عوامل انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مربوطه شامل دو واحد ویلای مسکونی که جهت انجام این امر از مالکان آن اجاره شده بود نیز شناسایی شد.

وی ادامه داد: از این دو واحد مسکونی، یک منزل برای تولید و محل دیگر برای انبار وسایل مورد استفاده قرار می گرفت که با هوشیاری و دستور به موقع قضایی، مقدار یک هزار و ۱۵۰ لیتر مشروبات الکی دست ساز داخلی که برخی از آن در ظروف خارجی بسته بندی و پلمپ شده بود به همراه تعداد زیادی شیشه مشروب خارجی خالی و درپوش و برچسب مربوطه و آلات پلمپ کشف و ضبط شد.

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: در این خصوص دو نفر از عوامل باند نیز دستگیر که پس از اخذ تحقیقات و صدور قرار تامین به زندان معرفی شدند و تحقیقات در خصوص شناسایی سایر اعضای باند ادامه دارد.