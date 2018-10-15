احتمال باران شدید در محور هراز/رانندگان درحاشیه راه ها توقف نکنند

سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی هواشناسی و احتمال بارش شدید باران در محور هراز گفت: رانندگان وسایل نقلیه در حاشیه راه ها توقف نکنند و از سالم بودن تجهیزات فنی خودرو بویژه برف پاک کن و مخزن آب پاش مطمئن باشند.

محبی در ادامه با اشاره به احتمال مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: در محور فیروزکوه در صورت مواجه شدن با مه گرفتگی توصیه می کنیم که راننده ها احتیاط های لازم را به کار بگیرند.

وی درباره رانندگی درهوای بارانی، گفت: رانندگی در هوای بارانی، ویژگی های خاص خود را دارد، در این شرایط به دلیل کاهش اصطکاک سطح اتکای لاستیک خودروها با زمین، سرعت جریان ترافیک به حداقل می رسد و از سوی دیگر در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی تمایل بیشتری پیدا می کنند که خود موجب افزایش حجم ترافیک می شود؛ علاوه بر این در هوای بارانی، تصادفات متعددی رخ می دهد که جریان ترافیک را غیر عادی می کند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: در چنین شرایطی، سطح راه ها دچار آب گرفتگی شده که به نوبه خود بر جریان روان ترافیک تاثیر می گذارد؛ کاهش محدوده دید، از دیگر مشکلاتی است که رانندگان را تهدید کرده بنابراین باید احتیاط و دقت بیشتری به هنگام رانندگی داشته باشند.