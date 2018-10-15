برگزاری اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای مراکز استانها در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح دوشنبه در صحن شورای شهر همدان اظهار کرد: شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها، هیئت رئیسه شورای عالی استانها و شهرداران کلانشهرهای کشور درهمدان فرصتی برای معرفی همدان بوده و در این همایش یک روزه باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا از این موقعیت استراتژیک، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم و همدان را به عنوان بهترین مقصد گردشگری و سرمایه‌گذاری معرفی کنیم.

وی همچنین با تأکید بر تعامل و همدلی بیشتر بین اعضای شورای شهر عنوان کرد: تفاهم و همدلی و دوری از مناقشات سیاسی و جناحی از تأکیدات و توصیه‌های مقام معظم رهبری خطاب به شوراهای اسلامی شهرهاست؛ زیرا بدون این شرط مهم، این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست برای مردم منشأ خیر و صلاح شود.

گردان در ادامه گفت: تمامی کمیسیون‌های شورای شهر همدان باید برای بازگشت جایگاه شوراها برنامه‌ریزی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به تعامل خوب دیوان عدالت اداری کشور با شورای عالی استانها، افزود: خروجی این تعامل، بهبود اثر رأی شوراهای شهر خواهد بود تا در این شرایط، شهرداری‌ها متضرر نشوند.

گردان همچنین با تأکید بر اینکه باید همه امور شهرداری و شورای شهر همدان شفاف‌سازی شود، ابراز امیدواری کرد: شرایط تعاملی خوبی که در بین دستگاه اجرایی و نظارتی در استان وجود دارد، این نوید را می‌دهد که تمام تلاش‌ها برای جمع‌بندی پرونده شهرداری و تلطیف بررسی مصوبات است تا اعتبار این مجموعه شهری اثرگذار آسیب نبیند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به میزبانی همدان در شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کشور گفت: حضور رؤسای شوراهای شهر مراکز استانها از اهمیت بالایی برخودار است که به طور قطع این افراد اثرگذار در کشور، مُبلغ شهر همدان در شهرهایشان خواهند بود.

حمید بادامی‌نجات افزود: در صورتی که میزبان خوبی باشیم، شهر همدان را خوب معرفی میکنیم.

کرسی همدان‌شناسی در نخستین همایش سراسری جامعه هتل‌داران کشور

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز در نطق پیش از دستور صحن شورا گفت: در حالی نخستین همایش سراسری جامعه هتل‌داران کشور با رویکرد سرمایه‌گذاری، مالکان و مدیران هتلها و هتل‌آپارتمان‌های سراسر کشور در شهر تهران برگزار شد که علاوه بر بررسی چالش هتلداری در این همایش ملی، شهر همدان محور قرار گرفته بود.

حسین قراباغی افزود: اثربخشی معرفی ظرفیتهای شهر همدان در این همایش ملی بدون هیچگونه هزینه‌ای برای شهر بی‌نظیر بود که عملکرد جامعه هتلداران استان همدان قابل تحسین است.

وی با تأکید بر ایجاد زیرساختهای صنعت گردشگری در استان، گفت: اگر صنعت گردشگری تقویت شود، بخشی از مشکلات اقتصادی هم حل می شود.

قراباغی ادامه داد: جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کردن در هر حوزه ای به‌ویژه گردشگری موجب تضعیف این صنعت می‌شود که مدیران و متولیان گردشگری باید از این مهم، دوری کنند.

وی همچنین گفت: جایگاه شوراها به عنوان پارلمان محلی در مباحث زیرساختی و گردشگری باید حفظ شود که این مهم جز با همراهی و پشتیبانی اعضای شورای شهر همدان، راه به جایی نخواهد برد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان از آماده بودن بسته‌های حمایتی سرمایه‌گذاری در شهرداری خبر داد و گفت: کمیته گردشگری هم در مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر شکل گرفته است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان و هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط در راستای حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری بهره ببریم.