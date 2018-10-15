لزوم تسریع در احداث مجتمع توانمندسازی معتادین در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار داشت: با تاکیدات مقام معظم رهبری قرار است که ۲ ارودگاه توانمندسازی و صیانت از بهبود یافتگان اعتیاد در کشور ایجاد شود که یک ارودگاه با همکاری سپاه در اصفهان و یک ارودگاه هم در استان کرمانشاه(شهرستان کنگاور) با همکاری وزارت کشور احداث می شود.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای ایجاد مرکز توانمندسازی، اشتغال و صیانت از بهبود یافتگان اعتیاد در کنگاور بیان داشت: با پیگیری های صورت گرفته قرار است این مجمتع در کنگاور احداث شود لذا همه دستگاه ها باید با جدیت و همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای ایجاد این مجتمع از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 30 میلیارد ریال و از اعتبارات استانی هم 10 میلیارد ریال برای اجرای آن تخصیص خواهد یافت و دستگاه ها نباید منتظر تخصیص بودجه باشند و خودشان از محل های موجود برای روند اجرای این مجمتع هزینه کنند که پس از مبادله موافقت نامه اعتبارات لازم تخصیص خواهد یافت.

وی خواستار انجام اقدامات لازم برای ورود بخش خصوصی در احداث این مجتمع شد و گفت: با توجه به اینکه مجتمع مذکور برای ساخت و تجهیز نیازمند اعتبار بالایی است لذا باید بستر را برای همکاری بخش خصوصی فراهم کنیم.

بازوند تاکید کرد: فاز اول این مجتمع باید تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری گردد.

وی با بیان اینکه اجرای این مجتمع برای استان بسیار مهم و حیثیتی است، گفت: مسئولیت کل کار با معاونت سیاسی و امنیتی است و دفتر فنی استانداری هم ناظر اجرای کار است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان هم باید همکاری لازم را در اجرای طرح داشته باشد و هزینه های جاری جهت تجهیز و نگهداری این مجتمع را به عهده بگیرد.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر و قاطع تر شورای شهر و شهرداری کرمانشاه در بحث ساماندهی معتادین متجاهر شد و گفت: هر کاری که برای رفع مشکلات مربوط به اعتیاد صورت گیرد نتیجه آن به منجر به زیبا شدن هر چه بهتر شهر خواهد شد و به سود شهر خواهد بود لذا شورا و شهرداری در زمینه ساماندهی معتادین متجاهر باید به صورت جدی تر ورود پیدا کنند.